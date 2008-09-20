  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۲۳

شرکت رجا:

حرکت قطارهای مسافری براساس ساعت رسمی کشور است

قطارهای مسافری سراسر کشور بدون تغییر در برنامه حرکت براساس ساعت رسمی کشور حرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت قطارهای مسافری رجا با اعلام این خبر افزود: با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت 24 امشب ، تغییری در ساعت و برنامه حرکت قطارهای مسافری ایجاد نخواهد شد.

علی اکبر روح نواز گفت: حرکت کلیه قطارهای مسافری در سراسر کشور بر اساس ساعت مندرج بر روی بلیتهای خریداری شده توسط مسافران ، راس ساعت مقرر و بر اساس ساعت رسمی کشور انجام خواهد شد.

کلیه مسافران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 139 ( سامانه ارتباط با مشتری ) این شرکت به طور شبانه روزی تماس حاصل کنند.

کد مطلب 752861

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها