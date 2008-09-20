حرکت قطارهای مسافری براساس ساعت رسمی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت قطارهای مسافری رجا با اعلام این خبر افزود: با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت 24 امشب ، تغییری در ساعت و برنامه حرکت قطارهای مسافری ایجاد نخواهد شد.

علی اکبر روح نواز گفت: حرکت کلیه قطارهای مسافری در سراسر کشور بر اساس ساعت مندرج بر روی بلیتهای خریداری شده توسط مسافران ، راس ساعت مقرر و بر اساس ساعت رسمی کشور انجام خواهد شد.

کلیه مسافران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 139 ( سامانه ارتباط با مشتری ) این شرکت به طور شبانه روزی تماس حاصل کنند.