محمود الزهار از احتمال لغو قرارداد تبادل اسرا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، محمود الزهار همچنین تهدید کرد که اگر تغییری واقعی در زمینه گفتگوی ملی حاصل نگردد این جنبش به هیچ اقدامی دست نخواهد زد.

وی خبر داد که هیئت حماس هفتم اکتبر برای گفتگوی دو جانبه با مسئولان مصری به قاهره سفر خواهد کرد.

محمود الزهار خاطرنشان کرد که هیئت حماس در این دیدار به پرسشهای مقامات مصر در خصوص گفتگوی ملی پاسخ خواهد داد. الزهار ضمن اشاره به این که هنوز اعضای تشکیل دهنده هیئت حماس مشخص نشده اظهار داشت که شماری از رهبران داخل و خارج فلسطین هیئت اعزامی حماس به قاهره را همراهی خواهند کرد.

این رهبر حماس در این باره که تا چه میزان به این گفتگو خوشبین است، اظهار داشت: باید میان گفتگو و هدف گفتگو تفاوت قائل شویم؛ ممکن است گفتگو صورت بگیرد اما مانند گفتگوهای ابومازن و اولمرت نتیجه ای در بر نداشته باشد اینکه آیا در جریان گفتگو، آشتی ملی تحقق خواهد یافت باید عرض کنم که مشکل از جانب ما نیست بلکه مشکل از جانب گروهی است که همچنان تحت تاثیر موضع گیری آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد.

الزهار در بخش دیگر از سخنانش تاکید کرد: گروه رام الله همچنان در حال بررسی امکان دستیابی به توافق با اشغالگران پیش از پایان سال جاری میلادی است وهمین مسئله رهبران رام الله را بر آن خواهد داشت تا گفتگوی ملی را نه با هدف تحقق آشتی بلکه با هدف انجام مانور سیاسی قبول و آن قدر وقت کشی کند تا از این طریق افکار عمومی جهان عرب را علیه حماس قرار دهد و این دقیقا همان کاری است که ابومازن در دیدار اخیرش با وزیران خارجه عرب انجام داد و اگر گفتگو با این سوء نیت پیش رود هیچ نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

وی در زمینه ارائه پاره ای اقدامات برای تسهیل در روند گفتگوی ملی اظهار داشت: باید برای تسهیل در روند گفتگوی ملی گام های عملی برداشته شود اما نه در نوارغزه که در رام الله؛ تشکیلات خودگردان باید همه بازداشت شدگان را از زندان های خود آزاد کند و همکاری های امنیتی خود با اشغالگران را متوقف سازد و کلیه حقوق غصب شده موسسات خیریه و اماکن تجاری را به آن ها باز گرداند.