اکران "همیشه پای یک زن در میان است" در دبی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تازه تبریزی از چهارشنبه 10 مهرماه همزمان با عید فطر در یک سالن سینما در دبی اکران می‌شود. همزمان نمایش فیلم در سینماهای تهران به پایان می‌رسد و "نسکافه داغ داغ" جایگزین آن می‌شود.

"همیشه پای یک زن در میان است" تا چهارشنبه 27 شهریور 872 میلیون تومان فروخته است. یازدهمین فیلم تبریزی بر اساس فیلمنامه رضا مقصودی و نغمه ثمینی ساخته شده که برداشتی آزاد از مجموعه داستان کوتاه "غیر قابل چاپ" سیدمهدی شجاعی است.

داستان درباره یک زوج جوان است که به بن‌بست رسیده‌اند و پس از جدایی تجربه‌هایی خاص را از سر می‌گذرانند. مهران مدیری، رضا کیانیان، گلشیفته فراهانی، حبیب رضایی، آهو خردمند، شبنم مقدمی، صبا کمالی و سیاوش چراغی‌پور بازیگران فیلم هستند.

"همیشه پای یک زن" در بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد و فراهانی و رضایی برای بهترین بازیگر زن و مرد و مدیری و چراغی‌پور برای بهترین بازیگر مرد مکمل نامزد بودند که در نهایت به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران اکتفا کرد.