پیشکسوتان تنیس روی میز در آنتالیا به میدان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی تنیس روی میز پیشکسوتان ترکیه در پنج رده سنی تا پنجم مهرماه در آنتالیا پیگیری می شود.

حمیدرضا صابری، محمود نعلبندی، حسین لیاقی (رده سنی 30 تا 39 سال)، علی سلطانی، محمدرضا حمزه پور، داریوش ضرغامپور(رده سنی 40 تا 49 سال)، مجید احتشام زاده و محمد مهدی کبودوند (رده سنی 50 تا 59 سال)، محمد علی جعفری و سید اصغر خشنودی (رده سنی 65 تا 69 سال)، امیر احتشام زاده (رده سنی بالای 70 سال) پیشکسوتان پینگ پنگ باز ایرانی اعزامی به این رقابت‌ها هستند. پینگ پنگ بازان کشورمان امروز تهران را به مقصد آنتالیا ترک می کنند.

نمایندگان سوئد، انگلیس و روسیه نیز در مسابقات بین المللی تنیس روی میز پیشکسوتان ترکیه شرکت می کنند.

حمیدرضا صابری، محمد علی جعفری، مجید احتشام زاده و داریوش ضرغامپور پینگ پنگ بازان ایرانی هستند که سابقه قهرمانی درمسابقات بین المللی ترکیه را دارند.