دبیر کل مکه خبر داد: توسعه محل طواف در خانه خدا / راه اندازی قطار بین مکه ، مدینه و جده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، دکتر اسامه البار دبیرکل مکه مکرمه با اشاره به اینکه به علت وجود کعبه قبله مسلمانان در مکه مکرمه، تعدادی طرح برای توسعه مکه مکرمه به عنوان شهر مهم اسلامی در نظر گرفته‌ایم، اظهار داشت: طرحهایی مانند توسعه محل سعی، توسعه مسجدالحرام، توسعه سازیهای دیگر را آغاز کرده‌ایم. با بیشتر پروژه‌ها نیز موافقت شده و کار آنها نیز آغاز شده است و برخی دیگر نیز در حال گرفتن موافقت هستیم.

دکتر البار افزود: توسعه محل سعی از دیگر طرحهای خدماتی به شمار می‌رود که جهت کاهش ازدحام جمعیت در مناسک حج انجام می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: مساحت حیاط مسجدالحرام را نیز توسعه می‌دهیم تا زائران بهتر بتوانند از این فضا بهره‌مند شوند. اما توسعه محل طواف نیاز به وقت بیشتری دارد. زیرا مسجدالحرام ساختمانی معمولی نیست که بتوان آن را تا پایان بازسازی بسته نگهداشت. بلکه ضمن اینکه در طول 24 ساعت باید باز نگهداشته شود، در همان زمان مراحل اجرایی ساختمانی و توسعه سازی نیز در آن انجام گیرد.

دبیرکل مکه مکرمه افزود: در این طرحها سعی می‌شود تا از مشکلات عبور و مرور در موسم حج بکاهیم.

وی همچنین راه‌اندازی فرودگاه مکه مکرمه و جده را تکذیب کرد و گفت: قرار است که قطاری مدینه منوره را به جده و سپس به مکه مکرمه مرتبط کند.