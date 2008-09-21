به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، علامه محمد حسین فضل الله از علمای برجسته لبنان و از مراجع تقلید شیعیان درباره سخنان ضد شیعی شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان یاد آور شد: سخنان او تفرقه و اختلاف میان مسلمانان را بر می‌انگیزد و با مقاصد اتحادیه جهانی علمای مسلمان در تعارض است.

حسن صفار عالم شیعه و برجسته عربستان اظهار داشت: واکنشهایی که در جهان اسلام شاهد هستیم به علت حد و اندازه این عالم در جهان است که وی شخصیتی مهم و جایگاهی بلند دارد. از این رو سخنان او واکنشهایی را از سوی علمای شیعه در پی داشته است که نشانه تأثیر او در جهان اسلام است. بنابراین می‌بایست از سخنانی استفاده کند که اختلاف‌انگیز نباشد.

وی در ادامه تصریح کرد: ما به اختلاف میان شیعه و سنی که تاریخی است، اعتراف می‌کنیم که از 14 قرن پیش وجود داشته است. مسئله مذهب و اختلافات مذهبی در جهان اسلام در غیاب طرحهای واحد است که سنیها، شیعیان و ادیان دیگر را زیر یک پرچم قرار می‌دهد.

هانی فحص از اندیشمندان شیعی لبنان در این باره تصریح کرد: آنچه که امروز به آن نیاز است، تقریب میان سنی و شیعه است. تجربه ثابت کرده که تلاشها جهت تقریب مسلمانان نتیجه می دهد و ارتباط مسالمت آمیز آنان را افزایش می دهد. باید از مصالح مشترک میان سنی و شیعه سخن گفت و از مناقشه‌های تاریخی برحذر بود.

یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان طی گفتگو با روزنامه مصری "المصری الیوم" شیعیان را بدعتگر نامید و مدعی تلاش آنها برای گسترش تشیع در بین اهل تسنن با توسل به منابع مالی و نیروهای تبلیغی شد. این سخنان افراطی واکنشهای مختلفی را از سوی شیعیان جهان در پی داشت.