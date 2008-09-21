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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

شکافتن فرق امیرالمؤمنین (ع) با تیغ جهل

شکافتن فرق امیرالمؤمنین (ع) با تیغ جهل

خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه: امام علی(ع) در محراب عدالت و به دلیل سخت‌گیری در اجرای عدالت به شهادت رسید، علت اصلی نیز عدم تحمل عدالت علوی از سوی برخی افراد جامعه بود.

ابن ملجم مرادی سحرگاه روز نوزدهم ماه رمضان، با شمشیر آلوده به زهر ، فرق امام علی(ع) را به هنگام اقامه نماز صبح شکافت .

روایات بسیاری حاکی است که امام از واقعه آن روز به خوبی آگاه بوده است .

از آنجا که شمشیر ابن ملجم مرادی آلوده به زهر بود، اقداماتی که برای بهبود زخم امام صورت گرفت مؤثر واقع نشد و روز 21 رمضان حضرت علی (ع) به شهادت رسید .

پیامبر اکرم در مورد حضرت علی(ع) فرموده است :

- پروردگار عالم به من وحی کرد و مرا مأمور ساخت که علی را با لقب امیرالمومنین بخوانم و فرمود: تا به حال، کسی را با این لقب نخوانده ام و آن را به کسی نخواهم داد . 

- هر کس می خواهد حضرت نوح را در عزم و اراده اش بنگرد و علم سرشار حضرت آدم را درک کند و به جدم حضرت ابراهیم در حلم و بردباری اش نگاه کند و حضرت موسی را در ذکاوت و هوشیاری و حضرت عیسی را در زهد و بی توجهی به دنیا ببیند ، وجود مبارک علی را ببیند . 

- من شهر علم هستم و علی در آن است ، هر کس می خواهد وارد آن شود باید از درش بگذرد . 

کد مطلب 752983

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