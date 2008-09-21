شکافتن فرق امیرالمؤمنین (ع) با تیغ جهل

ابن ملجم مرادی سحرگاه روز نوزدهم ماه رمضان، با شمشیر آلوده به زهر ، فرق امام علی(ع) را به هنگام اقامه نماز صبح شکافت .

روایات بسیاری حاکی است که امام از واقعه آن روز به خوبی آگاه بوده است .

از آنجا که شمشیر ابن ملجم مرادی آلوده به زهر بود، اقداماتی که برای بهبود زخم امام صورت گرفت مؤثر واقع نشد و روز 21 رمضان حضرت علی (ع) به شهادت رسید .

پیامبر اکرم در مورد حضرت علی(ع) فرموده است :

- پروردگار عالم به من وحی کرد و مرا مأمور ساخت که علی را با لقب امیرالمومنین بخوانم و فرمود: تا به حال، کسی را با این لقب نخوانده ام و آن را به کسی نخواهم داد .

- هر کس می خواهد حضرت نوح را در عزم و اراده اش بنگرد و علم سرشار حضرت آدم را درک کند و به جدم حضرت ابراهیم در حلم و بردباری اش نگاه کند و حضرت موسی را در ذکاوت و هوشیاری و حضرت عیسی را در زهد و بی توجهی به دنیا ببیند ، وجود مبارک علی را ببیند .

- من شهر علم هستم و علی در آن است ، هر کس می خواهد وارد آن شود باید از درش بگذرد .