جامعه اسلامی ما برای انتشار افکار خود باید به شیوه های روز مسلط شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده شامگاه شنبه در همایش وحدت و بیداری افزود: باید امروز مساجد ما به امکانات و وسایل پیشرفته ای نظیر رایانه مجهز باشند تا با این ابزارهای جدید بتوانیم افکار خودمان را انتشار دهیم.

وی عنوان کرد: به همین گونه که از نیروهای مردمی برای ساخت و تجهیز مساجد استفاده می شود باید برای خرید این نرم افزارها و امکانات نیز از توان خیرین و سرمایه گذاران مردمی بهره جست تا بتوانیم اندیشه های خودمان را با شیوه و زبان های روز دنیا با دیگران در میان بگذاریم.

استاندار فارس تصریح کرد: در این شرایط روحانیون در درجه اول و در درجات بعدی مسئولان و مردم این رسالت را دارند که در پی تسلط و آشنایی با این شیوه های جدید و زبانهای روز دنیا بتوان اعتقادات و اندیشه های منطقی و درست خود را در عرصه های بین المللی مطرح کنیم.

در ادامه همایش فرماندار شهرستان شیراز نیز بیان کرد: از آنجایی که سال گذشته به نام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد همایش هایی نیز در این رابطه با عنوان وحدت و بیداری در شیراز با حضور ائمه جماعات و جمعه استان فارس برگزار کردیم که مورد استقبال نیز قرار گرفت.

ابراهیم عزیزی بیان کرد: به جهت اظهار علاقمندی شرکت کنندگان امشب سومین همایش وحدت و بیداری برگزار شد و از این پس این برنامه را با امکانات بیشتر و کیفیت بهتر به صورت سالانه برگزار خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: امیدواریم این همایش بتواند نیازهای جامعه و شرکت کنندگان را به صورت کامل و مناسبی تامین کند.