به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگو با شبکه پرس تی وی با اشاره به سفر آتی خود به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل تصریح کرد: سازمان ملل واقعاً باید سازمان کل ملل باشد و نه سازمان برخی قدرتها، لابیها و احزاب.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید همه ملتها در سازمان ملل حق رأی و تصمیمگیری واقعی داشته باشند گفت: باید روابط دموکراتیک بر تمام ارکان سازمان ملل حاکم شود.

وی افزود: سازمان ملل باید در سرزمینی مستقل قرار گیرد تا همه بتوانند بدون محدودیت در آن بحث و اعلام نظر کنند و به طور کلی تجلی آرای ملتها باشد.

رئیس جمهور همچنین گفتگو و ملاقات با برخی مقامهای بلندپایه کشورها، نشست با جمعی از رهبران ادیان و دانشجویان را از جمله برنامه های خود در سفر به نیویورک برشمرد.

دکتر احمدی نژاد در ادامه به گزارش جدید البرادعی در مورد فعالیتهای هسته ای ایران را به نفع ملت ایران دانست و تاکید کرد: فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای براساس قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر مورد تایید قرار گرفته و عدم انحراف آن رسماً اعلام شده است.

وی ادعای دولت آمریکا در مورد فعالیتهای هسته ای ایران را فاقد ارزش و خارج از چارچوب و قواعد آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست و تصریح کرد: امروز مسئله هسته ای ایران مسئله ای حل شده است.

رئیس جمهور جار و جنجال و فریاد بعضی از قدرتها در مسئله هسته ای ایران را ناشی از مواضع کینه توزانه و تبعیض آلود آنان و همچنین خلاف قوانین بین المللی دانست و گفت : اینگونه حرکات این قدرتها بیشتر به منزوی شدن آنها خواهد انجامید.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه فعالیت جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای کاملا قانونی و صلح آمیز است گفت: جمهوری اسلامی ایران از حقوق مسلم خود استفاده کرده و حق هیچکس را ضایع نمی کند چنانچه در این زمینه ما بیشترین همکاریها را با آژانس داشته ایم.

رئیس جمهور مناسبات امروز حاکم بر جهان را ظالمانه دانست و با بیان اینکه این مناسبات در دنیا کینه و درگیری ایجاد می کند یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران خواستار دوستی با ملتها است چرا که حق احترام برای تمام انسانها قائل است.

وی افزود: اگر اقلیت پرخواه و زورگوی حاکم بر برخی کشورها کنار بروند و امور دنیا به دست ملتها بیفتد ملتها با دوستی، برادری، صلح و امنیت می توانند با هم زندگی کنند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شبکه های تبلیغاتی به طور یکجانبه مردم آمریکا را تحت فشار قرار داده و اجازه نمی دهند آنها اظهار نظر کرده و اراده خودشان را حاکم کنند.

دکتر احمدی نژاد در ادامه این مصاحبه رژیم صهیونیستی را رو به اضمحلال دانست و گفت: این رژیم فلسفه وجودی خود را از دست داده زیرا از اساس برپایی این رژیم غلط بوده است.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی را از اساس قبول ندارد و معتقد است ملت فلسطین باید درباره سرنوشت و حاکمیت کشور خود تصمیم بگیرند.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی پیرامون تهدیدهایی که از سوی برخی قدرتها علیه کشورمان صورت می گیرد تصریح کرد: آنان کوچکتر از آن هستند که بخواهند ایران را تهدید کنند زیرا آنان اکنون نمی توانند حتی خودشان را حفظ کنند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه ملت ایران قادر است از تمامیت ارضی و منافع خود با اقتدار دفاع کند خاطرنشان کرد: آنها می دانند ایران امروز یک کشور و قدرت بسیار بزرگ است. البته قدرت ما قدرتی صالح، انسانی و فرهنگی است و این تبلیغات هیچ اثری در ملت ما ندارد زیرا دوران تهدیدها و تبلیغات دروغین گذشته است.



