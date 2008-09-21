بانکها نباید از ارائه تسهیلات به مردم خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، مرعشی نماینده مردم رودبار در مجلس هشتم عصرشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رودبار، افزود: در سال 83 حجم نقدینگی کشور،63 هزار میلیارد تومان بود که سال گذشته این رقم با 63درصد افزایش به 161 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس هشتم همچنین مطالبات بانکها از مردم را اکنون 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم شامل معوقه بازپرداخت اقساط وام مردم به بانکها است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه حاصل دوران دفاع مقدس خوداتکایی، بروز خلاقیت و ابتکار بود، افزود: دوران دفاع مقدس انقلاب اسلامی را بیمه کرد و حاصل آن خوداتکایی، بروز خلاقیت و ابتکار و روی پای خود ایستادن بود.

مرعشی افزود: حاصل این خود اتکایی دستاوردهای عظیمی در بخشهای مختلف و در عرصه های علمی، تحقیقاتی و نظامی برای کشور به دست آمده و همچنان تداوم دارد.

وی گفت: رزمندگان دلاور اسلام که غیور مردان دلاور این استان هم نقش بسزایی در خلق این حماسه ها در دوران دفاع مقدس داشتند با تاسی از نهضت انسان ساز حسینی چهره واقعی اسلام ناب محمدی (ص) را نمایان کردند.

نماینده مردم رودبار یادآورشد: رزمندگان اسلامی با الگوگیری از پیام عاشورا ابهت قدرتهای استکباری خصوصا آمریکا و اسرائیل جنایتکار را در هم شکستند و ریشه های درخت تنومند انقلاب اسلامی را محکم ترکردند.

فرمانداررودبار نیز دراین نشست از شرکت بیش از 98 درصدی خانوارهای رودباری در طرح جمع آوری اقتصادی خانوار خبر داد .

ناصر مردانپور گفت: حل مشکلات اقتصادی جامعه هـمواره از دغدغه های کشور و دولت بوده که دولت با اجرای این طرح به دنبال حـل مسائل اقتــصادی جامعه است که می توان از امتیازهای ریسک پذیری دولت برشمرد .

وی یادآورشد: حل مسائل اقتصادی نیازمند به دست آوردن اطلاعات و آمار صحیح است که با این طرح اطلاعات مناسبی از وضعیت اقتصادی خانوارها به دست خواهد آمد .

شهرستان رودبار با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در جنوب استان گیلان واقع شده است.