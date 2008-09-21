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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

تسریع در ساخت توفقگاه طبقاتی خودرو در گرگان ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: شهردار گرگان گفت: تسریع در ساخت توقفگاه طبقاتی خودرو از مهمترین نیازهای این شهر گردشگری است.

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، ابراهیم کریمی روز یکشنبه در کارگروه مدریت شهری استان افزود: ورود سالانه گردشگران و مسافران زیاد به این شهر، ساخت پارکینگ را در این منطقه ضروری می سازد.

وی اظهار داشت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا ساخت توفقگاه های در حال ساخت این شهر هرچه زودتر تکمیل و به بهره برداری رسد.

وی تصریح کرد: اکنون سه پارکینگ طبقاتی در بازار نعل بندان عدالت 2 و 17و خیابان 5 آذر در دست اجر است.

کریمی، ساماندهی و مدیریت پسماند را از دیگر نیازمندیهای این شهر اعلام و عنوان کرد: تولید روزانه 160 تن زباله برنامه ریزی برای مدیریت در پسماند را امری الزامی می سازد.

شهردار گرگان ادامه داد: اکنون مطالعه مدیریت پسماند در 24 شهر استان از جمله گرگان در دست اجرا است و باید هرچه زوتر عملیاتی شود.

وی بیان داشت: تکمیل طرح های دفع آبهای سطحی، افزایش سرانه فضای سبز، ساماندهی و دیواره سازی رودخانه ها از دیگر مواردی است که باید در این شهر اجرایی شود.

شهر 400 هزار نفری گرگان مرکز استان گلستان است.

کد مطلب 753046

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