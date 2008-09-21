دفاع مقدس فرهنگ زندگی سعادتمند و متعالی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در مراسم ویژه نیروهای مسلح به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت این هفته اظهار داشت: اکنون هفته دفاع مقدس به دلیل مقارن شدن با ماه مبارک رمضان و شهادت حضرت امام علی (ع) الگوی جاوید انسانی و جوانمردی حال و هوای دیگری دارد.

وی افزود: همین دلایل هفته دفاع مقدس را دگرگون کرده است.

احمدی نژاد ادامه داد: هفته دفاع مقدس و گرامیداشت آن فقط مروری بر یک تاریخ نیست و این هفته متعلق به یک دوره و زمان گذشته نمی باشد بلکه دفاع مقدس برای ما یک فرهنگ برای زندگی سعادتمند و متعالی است.

رئیس جمهوری همچنین گفت که دفاع مقدس آیینه تمام نمای خودباوری و عزم یک ملت برای فتح قله های بلند است.

وی خاطر نشان کرد: دفاع مقدس برای ما یک نقطه نشانه و روش زندگی برای رسیدن به آرمان های بلند الهی است و مباحث دفاع مقدس بحث های جاری در زمان و متعلق به همه عصرها و نسل هاست.

رئیس شورای عالی امنیت ملی دفاع مقدس را راه سربلندی، عزت و کمال انسانی دانست و اظهار داشت: بدخواهان ملت ما علاقه مند بودند و امروز هم هستند که همه ملت ها را مطیع خود ببینند و طبیعی است که از خیزش بلند ملت ایران و از حرکت توفنده ملت ما عصبانی باشند چرا که آنان تصور می کردند با بسیج امکانات، فن آوری ها، قدرت اقتصادی و نظامی می توانند خورشید برآمده از سرزمین ایران را به افول وا دارند.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: اما به فضل الهی و با رهبری هوشمند و بزرگ، ملت ایران خود را شناخت و توانمندی های خود را بازیافت و به باورعمیق، اقتدار ملی و استعدادهای درونی و توکل بر خداوند برپای خود ایستاد و نقشه اهریمن ها را در هم شکست.

وی در ادامه تصریح کرد: این امر آغاز دوران جدیدی در زندگی بشریت است و همچنین پایان یک دوران مبتنی بر قدرت نظامی، اقتصادی، تبلیغاتی و تحمیلات پی در پی ملت ها است و البته با پایان این دوران، شکوفایی انسان ایمانی و ملت الهی آغاز می شود.

رئیس جمهوری افزود: آغاز این دوران غلبه سینه های مالامال از عشق و ایمان است و این رمز ماندگاری و راه عزت و زندگی جاوید و سعادتمند می باشد که ملت ایران با عزم راسخ و به رهبری مردی بزرگ آن را در برابر بشریت امروز به ارمغان آورده است.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: به فضل الهی ملت ایران با درس آموزی از مکتب دفاع مقدس 30 سال است که در همه عرصه ها با صلابت و عزم، قله ها را یکی پس از دیگری فتح می کند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: دشمنان بشریت و استکبار جهانی تصور می کردند که با یورش نظامی و تحریم اقتصادی می توانند انقلاب و ملت ما را از حرکت الهی در این سرزمین باز دارند و در این مسیر تلاش ها، برنامه ریزی و سرمایه گذاری ها کردند و در چند سال اخیر از اهداف شوم خود مایوس شده اند.

وی همچنین گفت: آنان همه توان خود را به کار گرفتند تا از بروز و ظهور یک ایران قدرتمند و سرافراز جلوگیری کنند تا ایران کشوری مقتدر و موثر در عرصه های منطقه ای و بین المللی نشود و همچنین کشور ایران به علم، فن آوری، ثروت و اقتدار برآمده از استعدادهای داخلی دسترسی پیدا نکند و آنان می خواستند ایران را در جغرافیای خود محصور کنند و ضعیف نگاه دارند اما به فضل الهی و با بهره گیری از مکتب دفاع مقدس و پیروی از رهبری گرانقدر و عزیز انقلاب اسلامی نماد عزت، اقتدار و خودباوری، ملت ایران است.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز ایران یک ملت بزرگ، تاثیر گذار و تعیین کننده بر مناسبات منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است و دشمنان ما قادر نیستند حرکت شتابنده ملت ایران به سمت قله های پیشرفت و سرافرازی را مهار کنند.

احمدی نژاد تاکید کرد: امروز استکبار جهانی بعد از چندین سال از تلاش های خود با حسرت به قد و بالای ملت ایران نظاره می کند و آنان امروز از اینکه نتوانسته اند شکوفایی ملت ایران را مهار کنند مایوس هستند البته رجز می خوانند، حرف های بی ربط می زنند و قیافه عصبانی به خود می گیرند اما هوشمندان در پس این چهره به ظاهر خوفناک، ترس و عجز را به خوبی مشاهده می کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: امروز تلاش های مستکبران نه برای مهار ایران و نه سرکوب ملت ایران بلکه برای دفاع از کیان استکبار و مجری سیاست های استکباری است.

رئیس جمهوری افزود: آنان یکباره چشم باز کردند و دیدند آرمان ملت ایران و راه و روش و ارزش های متعالی ملت ایران زبانزد ملت ها، عدالت طلبان و آزادی خواهان شده است و لذت آنان همه راهکارهای چندین ساله استکباری خود را از دست داده اند.

احمدی نژاد ادامه داد: اکنون تحریم های مختلف برای پایداری نظام سلطه با چالش های بزرگ مواجه شده است و صد البته آنان همه این شکست ها و عقب نشینی ها را ناشی از صلابت، هوشمندی و ایمان ملت ایران و رهبری فرزانه و شجاع ملت ایران می دانند لذا طبیعی است که آنان زنجیر شده اند و ازهمه اقدامات خود استفاده می کنند و تلاش می کنند تا بر چهره ملت ایران خراش بیندازند.

رئیس قوه مجریه خاطر نشان کرد: البته آنان باید بدانند که ملت ایران امروز مصمم تر، راسخ تر و مومن تر از 31 شهریور 1359 است.

وی تصریح کرد: امروز مباحث بنیانگذار انقلاب و رهبری در جان و دل ملت ایران جاری است و حرف فرزندان پی در پی ملت ایران است.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: امروز ملت ایران روشن بین تر و مصمم تر است البته اقتدار ملت ایران و توانمندی های ما در خدمت صلح، برادری، عدالت و امنیت پایدار است و سازوکار دفاعی ملت ایران سازوکار بازدارندگی است.

رئیس جمهوری تاکید کرد: در طول تاریخ ملت ایران منادی صلح و برادری بوده است آن هم صلح مبتنی بر عدالت و عزت و امروز هم اینچنین است و ما اقتدار خود را در خدمت صلح و برادری می دانیم.

وی در ادامه سخنانش اظهار داشت: ملت ایران هیچ گاه چشم داشتی به منافع دیگران، سرزمین و حقوق دیگران نداشته است اما همواره آماده دفاع از کیان و منافع خود بوده است.

احمدی نژاد افزود: گرچه می دانید تبلیغات دشمن و جنگ روانی دشمنان بیش از آنکه جنبه واقعی و عزم عملیاتی داشته باشد ناشی از ترس و حفظ کیان خود است اما روشن است که همه بدانند اگر کسی به خود اجازه دهد که کوچکترین جسارتی به حریم ملت ایران و به سرزمین مقدس و منافع قانونی ملت ایران روا دارد قوای مسلح ما، ارتش سرافراز، بسیج قهرمانی، نیروی انتظامی و تک تک این ملت دست او را قبل از اینکه ماشه را بچکاند خواهد شکست و این پشیمانی را برای همیشه بر پیشانی او نقش خواهد کرد.

رئیس جمهور گفت: آیینه دفاع مقدس در برابر دشمنان ما قرار دارد و ملت ایران خواهان دوستی و برقراری روابط عادلانه در همه جهان است و امروز در موقعیتی نیست که در برابر زورگویی های دشمنان کوچکترین نرمشی داشته باشد.

وی افزود: تاریخ نشان داده که بدخواهان ملت ایران نصیبی جز پشیمانی نداشته اند زیرا کسانی که روزی ملت ایران را از ابتدایی ترین تجهیزات نظامی محروم می کردند و ما را در محاصره نظامی و اقتصادی قرار داده بودند، امروز چشم هایشان را باز کنند و ببینند دستاوردهای فنی و نظامی ملت ایران را.

احمدی نژاد ادامه داد: کسانی که روزی مردم ما را از یک رادار ساده محروم می کردند امروز بدانند وزارت دفاع و ارتش ما بهترین و موثرترین تجهیزات را با ابتکار و نوآوری خود بدون نیاز به دیگران در اختیار دارد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین تاکید کرد: امروز به فضل الهی و بر اثر رهنمودهای بنیانگذار انقلاب و رهبر انقلاب متکی بر استعدادهای داخلی هستیم و دانشمندان ما قادر هستند همه نیازهای دفاعی و بازدارنده را تامین کنند البته ما در این مسیر اگرچه فاصله طولانی را پیموده ایم اما با توجه به پیشرفت های جهان باید نوآوری، ابتکار، خلاقیت و بازآموزی دستور کار همیشگی قوای مسلح، دانشمندان و متخصصان دفاعی ما باشد و به فضل الهی همین طور است.

وی تاکید کرد: امروز خدا را سپاسگذاریم که قوای مسلح ما، قوای آرمانی و مردمی هستند و امروز ملت بزرگ ایران با همه وجود پشتیبان و حامی قوای مسلح شده اند و قوای مسلح نیز دلداده به مکتب اسلام و خط ولایت و در خدمت فداکاری برای صیانت از منافع و حقق قانونی و عزت ملت بزرگ ما هستند.

احمدی نژاد افزود: سلام و درود خداوند بر امام عزیز، رهبری انقلاب، شهیدان بویژه شهیدان دفاع مقدس که قافله سالاران خداپرستی، عدالت و آزادگی برای بشریت امروز هستند.

رئیس جمهوری ادامه داد: سلام خداوند بر قوای مسلح، ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و بر ملت بزرگ ایران و بر همگی مردان و زنان مومن این سرزمین.

وی همچنین با سلامی خدمت امام عصر (عج) تاکید کرد: امام عصر (عج) عشق ملت ایران و انگیزه حرکت انقلابی ملت ایران و بشریت است.