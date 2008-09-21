مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش :

تاریخ و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز دوره های کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای سال 87

هشدار وزیر کار نسبت به افزایش نرخ بیکاری

سهمیه جدید سوخت از امشب اعمال می شود

نشست 1+5 علیه ایران ناکام ماند

آغاز ثبت نام دوره کاردانی پود مانی غیر حضوری دانشگاه علمی کاربردی

اعتماد :

انتقاد شدید ناطق نوری از ادعای ارتباط با امام زمان (عج)

سید محمد خاتمی بیان کرد: دفاع قاطع از سیاست خارجی دولت اصلاحات

چراغ سبز مجلس به وزیران خارجه آمریکا

اعتماد ملی :

با نزدیک شدن به فصل سرما مطرح شد؛ کمبود 10 میلیون متر مکعب گاز برای تولید برق

وزیر کار هشدار داد: افزایش 4 درصدی نرخ رشد بیکاری

در سومالی؛ دزدان دریایی دولت تشکیل دادند

رئیس کمیسیون سیاست خارجی در واکنش به نامه وزرای سابق خارجه آمریکا: مجلس آمریکا درخواست مذاکره دهد

ابرار:

احمدی نژاد: دوران صهیونیست رو به پایان است

هشدار وزیر کار در مورد افزایش نرخ بیکاری

14 میلیون دانش آموز سه شنبه سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه : مجموع کسری بودجه تا پایان سال به بیش از 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید

ابتکار:

رئیس جمهور در آستانه سفر به نیویورک: اسرائیل یک عقب افتاده سیاسی است

تحلیل ابتکار از فعل و انفعالات انتخاباتی؛ دورخیز برای انتخابات دهم

به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به فعالان اقتصادی؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی می شود

ناطق نوری: چرا از امام زمان (عج) خرج می کنیم ؟

اسرار:

احمدی نژاد : سازمان ملل باید در سرزمینی مستقل قرار گیرد

نامه مشایی به رهبری: تبعیت کامل خود را از ولی امر مسلمین اعلام می کنم

این هفته انجام می شود: ارائه گزارش مدرک کردان به لاریجانی

زردای: روابط برادرانه پاکستان با ایران تقویت می شود

پول :

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد: بررسی احیای شورای پول و اعتبار در مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت نفت دوباره سه رقمی شد

ایران، پیشتاز عرضه گوشی قاچاق در منطقه

وزیر اقتصاد خبر داد: برگزاری 60 همایش برای توضیح طرح تحول اقتصادی

تفاهم :

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی: ارزش پول ایران به شدت کاهش یافته است

داستان تکراری بورس نفت؛ 7 سال دیگر نیز بگذرد

"پراید هیبرید" درپارکینگ بی توجهی ها!

جام جم :

ناطق نوری: عالمان دینی باید جلوی افراط ها و تفریط ها را بگیرند

قیمت سیمان آزاد 80 درصد کاهش یافت

با هدف تشدید تحریم ها علیه ایران ؛ نشست 1+5 در واشنگتن بی نتیجه ماند

بحران ورشکستگی مدارس غیر انتفاعی

جوان :

نشست بی نتیجه 1+5 در سایه بحران قفقاز؛ روسیه راه قطعنامه ضد ایرانی را سد کرد

سهمیه جدید از امشب در کارتهای سوخت

سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دولت: ایجاد مراکز دائمی برای دریافت اطلاعات اقتصادی خانوار

جمهوری اسلامی :

همزمان با لیالی قدر: 18 شهید گمنام در 5 استان کشور تشییع می شوند

آغاز هفته دفاع مقدس با رژه نیروهای مسلح

سهمیه جدید بنزین امشب وارد کارتهای سوخت می شود

افشای فعالیت جاسوسی اسرائیل در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس

خبر :

رئیس جمهور در مراسم ثبت ملی آیین های رمضان و روز قدس: اسرائیل یک عقب افتاده سیاسی است

علی احمدی خبر داد: امروز آخرین مهلت بازگشت نیروهای مامور آموزش و پرورش به خانه

360 لیتر سهمیه سه ماهه سوم بنزین خودروهای شخصی از امشب در کارتهای سوخت

قیمت سکه بهار آزادی در بازار افزایش یافت؛ سکه طرح قدیم 235 هزار تومان - طرح جدید 205 هزار تومان

حمایت :

رئیس جمهور: اندیشه اسرائیل بزرگ و کوچک مرده است

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مشهد خبر داد: برخورد شدید با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری

حیات نو :

نشست بی نتیجه +5: روسیه با تحریم بیشتر علیه ایران مخالفت کرد

لاریجانی خواستار شد: اقدام جدی کشورهای اسلامی برای حل مسئله فلسطین

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: پرونده شورای پول و اعتبار در مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد: پذیرش بومی دختران در کنکور برای کاهش مشکلات اجتماعی

دنیای اقتصاد :

توافق برای تحریم جدید سخت شد؛ مذاکرات بی نتیجه علیه ایران

قفل تسهیلات بانکی چگونه گشوده می شود ؟ پرداخت وام با انبساط پولی



سیاست روز :

احمدی نژاد در مصاحبه با پرس تی وی: سازمان ملل باید تجلی آرای ملتها باشد

لاریجانی خواستار شد: اتخاذ تدابیر جدی و عملی از سوی کشورهای اسلامی برای حل مسئله فلسطین

قشقاوی اعلام کرد: انتقاد تهران از عملکرد ضعیف قدرتهای بین المللی در برابر راهزنی دریایی

سرمایه:

انتقاد از مظاهری با هدف توقف انضباط مالی افزایش یافت؛ فشار سیاسی برای باز کردن قفل های خزانه

پایان بی نتیجه مذاکرات 1+5؛ مسکو مخالف تحریم جدید ایران است

سال 83 همچنان رکورددار بورس است؛ اختلاف پنج هزار میلیارد تومانی رقم احمدی نژاد با آمار رسمی

صدای عدالت :

سید محمد خاتمی: جنگ طلبان در دو سوی دنیا با گفت و گوی تمدنها مخالفند

توضیح دادسرا درباره نحوه رسیدگی به شکایات از سایت ها

ناطق نوری : گاهی آدم می خواهد از غصه فریاد بزند

اعزام چند هیئت از ایران به کشورهای همسایه درباره احتمال حمله آمریکا

نه روسیه به اعمال تحریم های جدید علیه ایران

قدس:

احمدی نژاد در گفتگو با "پرس تی وی" : سازمان ملل باید در سرزمینی مستقل قرار بگیرد

1+5 برای تحریم ایران به نتیجه نرسید

کارتهای سوخت امشب شارژ می شوند

کاروکارگر :

رئیس جمهوری در مصاحبه با پرس تی وی: سازمان ملل به جای تضمین منافع قدرتها باید تجلی آرای ملتها باشد

دبیر کل خانه کارگر: فعالیت تشکل های مستقل کارگری و کارفرمایی موجب شکوفایی اقتصادی می شود

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛ رژه بزرگ نیروی مسلح امروز برگزار می شود

ساعت رسمی کشور از امروز یک ساعت عقب کشیده شد

کارگزاران:

افشاگری ناطق نوری درباره جمکران دوم

با مخالفت روسیه و چین؛ نشست واشنگتن به نتیجه نرسید

برای نخستین بار اعلام شد؛ پیشنهاد خاتمی به احمدی نژاد درباره تحول اقتصادی

تحولات سپاه پاسداران در گفتگو با سردار جعفر اسدی :فرمانده نیروی زمینی: ده ها برابر دوران جنگ جوان شهادت طلب داریم

کیهان :

پایان بی نتیجه نشست واشنگتن: بحران گرجستان 1+5 را به بن بست کشاند

رئیس جمهور روسیه: تسلیم فشارهای غرب نمی شویم

360 لیتر بنزین امشب وارد کارت سوخت می شود



همشهری :

چهارمین سفر احمدی نژاد به نیویورک

شهریه دانشگاهها 10 درصد افزایش یافت

تعداد خودروهای تهران در 4 سال دو برابر شد

روسیه: دنبال جنگ سرد نیستیم

به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می شود: رژه بزرگ نیروهای مسلح در سراسر کشور

هدف و اقتصاد :

معاون فنی سامانه هوشمند سوخت خبر داد: کارت های سوخت امشب شارژ می شوند

روسیه در بیانیه ای تاکید کرد: مسکو با اعمال تحریم جدید علیه ایران مخالف است

وزیر کشور: نمی توان نمره خیلی خوبی به اجرای میان گذر ارومیه داد

همبستگی:

احمدی نژاد تاکید کرد: سازمان ملل باید در سرزمینی مستقل قرار گیرد

روسیه در بیانیه ای تاکید کرد: مخالفت مسکو با اعمال تحریم جدید علیه ایران

وزیر کشور: من از استعفا و تغییر معاون سیاسی وزارت کشور خبر ندارم

هشدار وزیر کار به افزایش نرخ بیکاری