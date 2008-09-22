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۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

"مرد مجهول" به مرحله تدوین رسید

وحید پژمان همزمان با تصویربرداری فیلم تلویزیونی "مرد مجهول" به کارگردانی حمیدرضا محسنی مشغول تدوین این پروژه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم که هفته پلیس از شبکه دو پخش می‌شود حسن جوهرچی، شیوا خنیانگر، سیاوش خیرابی، مهدی امینی‌خواه، حامد صفایی، نسیا صبائی، محمدجواد پیروزی و کیانا محسنی بازی می‌کنند.

"مرد مجهول" به تهیه‌کنندگی امیرحسین ندایی و حمیدرضا محسنی تهیه می‌شود و تصویربرداری به نیمه رسیده است. فیلم درباره حادثه‌ای است که برای شخصی به نام امیر بکان رخ می‌دهد و او را ناخواسته با بزرگترین گروه قاچاقچیان مواد مخدر درگیر می‌کند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از دستیار کارگردان: سیدآرش حسینی، مجری طرح: مریم ضابطی، تصویربردار: حسن کریمی، صدابردار: محمد مختاری، طراح گریم: اشکان عسگری، طراح جلوه‌های ویژه: نادر میرکیانی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: حسام فرهمند.

کد مطلب 753052

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