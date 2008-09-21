۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۲۱

ذخایر آبزیان دریای خزر در معرض خطر جدی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور ماهیان خاویاری گلستان گفت: ورود انواع آلاینده ها و صید غیرمجاز، نسل برخی گونه های آبزیان دریای خزر از جمله ماهیان خاویاری را به مخاطره انداخته است.

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، سیدمصطفی عقیلی نژاد صبح امروز در جریان بازدید از صید پاییزه ماهیان خاویاری افزود: با فروپاشی شوروی صید غیرقانونی ذخایر آبزیان در دریای خزر شدت یافته و اکنون نسل برخی گونه های ارزشمند در حال انقراض است.

وی تصریح کرد: ذخایر آبزیان از مواهب الهی بوده و در اشتغال و تامین معاش نقش بسیارزیادی دارد و برای حفظ این ذخایر باید مدیریت و برنامه ریزی شود.

به گفته عقیلی نژاد، ماهیان خاویاری هم به لحاظ قدمت و هم از نظر قیمت نسبت به سایر گونه های آبزی دارای ارزش و اهمیت بیشتری هستند، بنابراین باید در حفظ این منابع دریایی تلاش بیشتری صورت گیرد.

مدیر امورماهیان خاویاری گلستان بیان داشت: برای صیانت و حفظ ذخایر و منایع آبزی و جلوگیری از انقراض نسل برخی گونه ها نیازمند عزم جدی ملی و بین المللی کشورهای حاشیه دریای خزر هستییم.

وی یادآور شد: باید یک تعامل منطقی بین این کشورها درباره جلوگیری از صید غیرمجاز و استفاده بهینه از منابع آبزیان صورت گیرد.

وی افزود: سالانه بیش ازپنج تن ماهیان خاویاری درسواحل این استان تولید و استحصال می شود و در فصل بهاره صید امسال حدود دو تن معادل 55 درصد خاویار تولیدی کشور در این استان تولید شد.

پنج گونه مهم ماهیان خاویاری نظیر فیل ‌ماهی" یا "بلوگا، " قره ‌برون" یا " تاسماهی چالباش" ، چالباش یا " تاسماهی روس "، دراکول یا " ازون ‌برون" در آبهای دریای خزر از جمله سواحل استان گلستان از اهمیت و شهرت جهانی برخوردار است.

صید پاییزه ماهیان خاویاری از روز گذشته در سواحل استان گلستان آغاز شد.

کد مطلب 753055

