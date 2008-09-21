ذخایر آبزیان دریای خزر در معرض خطر جدی است

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، سیدمصطفی عقیلی نژاد صبح امروز در جریان بازدید از صید پاییزه ماهیان خاویاری افزود: با فروپاشی شوروی صید غیرقانونی ذخایر آبزیان در دریای خزر شدت یافته و اکنون نسل برخی گونه های ارزشمند در حال انقراض است.

وی تصریح کرد: ذخایر آبزیان از مواهب الهی بوده و در اشتغال و تامین معاش نقش بسیارزیادی دارد و برای حفظ این ذخایر باید مدیریت و برنامه ریزی شود.

به گفته عقیلی نژاد، ماهیان خاویاری هم به لحاظ قدمت و هم از نظر قیمت نسبت به سایر گونه های آبزی دارای ارزش و اهمیت بیشتری هستند، بنابراین باید در حفظ این منابع دریایی تلاش بیشتری صورت گیرد.

مدیر امورماهیان خاویاری گلستان بیان داشت: برای صیانت و حفظ ذخایر و منایع آبزی و جلوگیری از انقراض نسل برخی گونه ها نیازمند عزم جدی ملی و بین المللی کشورهای حاشیه دریای خزر هستییم.

وی یادآور شد: باید یک تعامل منطقی بین این کشورها درباره جلوگیری از صید غیرمجاز و استفاده بهینه از منابع آبزیان صورت گیرد.

وی افزود: سالانه بیش ازپنج تن ماهیان خاویاری درسواحل این استان تولید و استحصال می شود و در فصل بهاره صید امسال حدود دو تن معادل 55 درصد خاویار تولیدی کشور در این استان تولید شد.

پنج گونه مهم ماهیان خاویاری نظیر فیل ‌ماهی" یا "بلوگا، " قره ‌برون" یا " تاسماهی چالباش" ، چالباش یا " تاسماهی روس "، دراکول یا " ازون ‌برون" در آبهای دریای خزر از جمله سواحل استان گلستان از اهمیت و شهرت جهانی برخوردار است.

صید پاییزه ماهیان خاویاری از روز گذشته در سواحل استان گلستان آغاز شد.