۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۱۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

-" سارا پیلین " معاون اول جان مک کین نامزد جمهوریخواه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا هفته آتی در نیویورک با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار می کند. 

-بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد وقوع انفجار در پاکستان را به شدت محکوم کرد.

-" آصف علی زردای " رئیس جمهوری پاکستان در واکنش به انفجار هتل ماریوت قول داد که سرطان تروریسم را از بین ببرد.

-آخرین آمار از قربانیان انفجار عصر روزگذشته حاکی از کشته و زخمی شدن بیش از دویست و شصت کشته و زخمی است.

-حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر شب گذشته در طرابلس با معمر قذافی رهبر لیبی دیدار کرد.

-فرانسوی های مخالف به اعزام نیروی فرانسوی به افغانستان روزگذشته در پاریس دست به تظاهرات زدند.

-یک خبرنگار آمریکایی گفته است، بلک واتر بزرگترین شرکت سری جهان است.

-انتخابات پارلمانی استرالیا آغاز شده است.

-فشارها بر " عبدالله احمد بداوی " نخست وزیر مالزی برای کناره گیری از قدرت شدت یافته است.

-وزیر ارتباطات انگلیس با درخواست از دولت این کشور برای اتخاذ سیاست بی طرفانه در انتخابات آمریکا سارا پیلین را فردی ترسناک توصیف کرد.

