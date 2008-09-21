دانش آموزان از محل خط کشی عابر پیاده عبور کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا: توصیه های زیر نکات ایمنی عبور از معابر درون شهری برای عابران ، به خصوص کودکانی که می خواهند وارد محیط جدید خارج از خانه شوند و بهتر است که با قوانین و مقررات و نکات آموزشی برای حفظ جان خود آگاه باشند را ، یاد آوری می کند.

رعایت نکات زیر در خصوص مقررات عبور ایمن برای دانش آموزان ضروری است:

1- محل ایمنی را برای عبور پیدا کنید، سپس بایستید. محل ایمن یعنی محلی که خط کشی عابر پیاده داشته باشد و یا پلیس در آن محل رفت و آمد را کنترل نماید اگر هیچکدام از اینها در نزدیکی شما نبود، محلی را انتخاب کنید که بتوانید در هر جهت دید کافی داشته باشید . سعی نکنید که از پشت و یا میان اتومبیل های پارک شده در کنار خیابان عبور کنید همیشه قبل از عبور ازعرض خیابان ، هر دو طرف را خوب نگاه کنید.

2- قبل از گذر، در کنار جدول پیاده رو بایستید معمولا ماشینها، خیلی نزدیکتر از آن چیزی که شما فکر می کنید از کنار جدول می گذرند ، لذا قبل از گذر از عرض خیابان در حاشیه جدول پیاده رو بایستید.

3- قبل از حرکت به خوبی اطراف را نگاه کنید در تقاطعها به تمامی جهات توجه کنید ، گوش دادن به صدای ماشینها نیز می تواند به همان اندازه موثر باشد. چون صدای ماشینها معمولا قبل از خودشان به ما می رسد.

4- اگر وسیله نقلیه ای نزدیک می شود صبر کنید تا بگذرد و سپس دوباره به اطراف نگاه کنید.

5- وقتی هیچگونه عبور و مروری صورت نمی گیرد به طور مستقیم از عرض خیابان عبور کنید اگر از ایمن بودن مسیر اطمینان ندارید هرگز عبور نکنید هیچگاه هنگام عبور از عرض خیابان ندوید.

6- هنگام عبور هم ، به اطراف توجه داشته باشید.

همچنین به والدین توصیه شده است مشاهده کنید که کودکان شما مقررات گفته شده را به چه نحوی رعایت و مورد اجرا قرار می دهند.

به کودکان خود روش عبور صحیح از خط کشی عابر پیاده را بیاموزید. سپس با آنها عبور از خیابانهای شلوغ تر را تمرین نمایید . همچنین آنها را با تابلوهای راهنمایی مورد نیاز آشنا کنید.

صبح های زود و یا هنگام غروب و یا هر زمانی که دید ضعیف می شود مواظب باشید که فرزندانتان لباسهای روشن بپوشند تا رانندگان وسایل نقلیه بتوانند آنها را بهتر ببینند. اما به یاد داشته باشید لباسهای روشن هم در تاریکی قابلیت دید ندارند در این هنگام باید از وسایل منعکس کننده نور استفاده کرد.