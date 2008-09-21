"گبه" در فهرست بهترین آثار تاریخ سینمای آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، "جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به گزارشی درباره فیلمنامه مجموعه‌های ماه رمضان، افتتاح رادیو نمایش در دهه فجر و اخبار کوتاه. گزارشی از پشت صحنه مجموعه "روز حسرت" و یک روز همراه با ژاله علو و بازیگران نمایش رادیویی "صف رندان" در صفحه رادیو و تلویزیون، پخش چهار تله فیلم در 21 ماه رمضان، یادداشتی بر برنامه "ماه محبوب" و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید کار را تمام می‌کند.

"همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به تحلیلی بر فهرست نمایندگان احتمالی سینمای ایران در اسکار هشتاد و یکم و یادداشتی بر فیلم‌های سینمای دفاع مقدس. دردسر بین‌المللی شدن جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، اجرای نمایش "رویای نیمه تابستان" در اول پاییز و اخباری کوتاه از بهروز افخمی، فرهاد آئیش، افسانه ماهیان، محمد یعقوبی، وودی آلن و ... در صفحه پایانی منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به بررسی عملکرد فرهنگی دولت نهم، رقابت 11 فیلم ایرانی در جشنواره آسیا پاسیفیک، اقبال دوباره به مخملباف‌ها، گپی با بهاءالدین خرمشاهی، گفتگو با حمید پورآذری کارگردان نمایش "حسینقلی مردی که لب نداشت"، انتقاد شدید رئیسیان از وضعیت اکران "پرونده هاوانا"، واکنش علی معلم به زرد خوانده شدن "دنیای تصویر" و اجرای نمایش "کرگدن" به کارگردانی فرهاد آئیش.

"اعتماد" در صفحه سینما می‌پردازد به گزارشی از پشت صحنه فیلم "کلانتری غیرانتفاعی"، نگاهی به فیلم "روز برمی‌آید" و اخبار کوتاه. فیلم "گبه" در فهرست بهترین آثار سینمای آسیا، ادامه جنجال‌های ساخت فیلم "تن تن"، افتتاح رادیو نمایش در دهه فجر، واکنش علی معلم به اظهارات عضو هیئت رئیسه نظارت بر مطبوعات، چند یادداشت و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با محمدرضا خاکی کارگردان نمایش "مرغ دریایی" و اخبار کوتاه. نخستین نغمه‌های ایرانی برای اذان، نشست نقد و بررسی نماش "1417" در خبرگزاری مهر، گزارش نشست مطبوعاتی فیلم "اسب دو پا" در جشنواره سن سباستین، تئاتر شهر در شب‌های قدر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به بخش پایانی گفتگو با کارگران فیلم "فرزند خاک". ضرورت بازبینی در ساختار مضمونی و تکنیکی سینمای دفاع مقدس، انتقاد حجت‌الاسلام پناهیان از مجموعه‌های ماه رمضان، پروژه دفاع مقدسی ابوالفضل جلیلی، انتقاد سراج از وضعیت موسیقی کشور، گزارشی از اجراهای تالارهای نمایشی تهران در هفته جدید، روی خط فرهنگ و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"کارگزاران" در صفحه تئاتر می‌پردازد به مطلبی درباره دراماتورژی، نگاهی به کارکرد شخصیت در نمایشنامه‌های مامت و اخبار کوتاه. گفتگو با بیژن میرباقری کارگردان "روز برمی‌آید"، بخشی از فیلمنامه به قلم سعید شاهسواری و میرباقری و یادداشتی بر "مینای شهر خاموش" در صفحه سینما، نگاهی به مفهوم و نقش عشق در آثار نمایشی لورکا در صفحه کتاب هنر و خاویر باردم برنده جایزه ملی فیلم اسپانیا، "گبه" در فهرست بهترین آثار تاریخ سینمای آسیا و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.