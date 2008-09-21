اصحاب رسانه ناقل فرهنگ دوران دفاع مقدس به نسل جوان باشند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار علی رزمجو صبح امروز به مناسبت هقته دفاع مقدس در نشست مطبوعاتی افزود: رسانه ملی و مطبوعات به ویژه خبرنگاران یادآور دلاورمردی ها و رشادت های رزمندگان طی 8 سال دفاع مقدس باشند.
وی با بیان اینکه گرامیداشت هفته دفاع مقدس جلوه اقتدار ملی را برای کشور در همه ابعاد خلق کرده است، اظهار داشت: مناسبت های سوم خرداد، دهه فجر و دفاع مقدس مناسبت ملی هستند که به سپاه، ارتش و یا قشر خاصی تعلق ندارد.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی با اشاره پیشینه حضور مردم استان بوشهر در جبهه های حق علیه باطل گفت: مردم استان بوشهر در دروان دفاع مقدس از پیشتازان در عرصه دریا، زمین و هوا بودند و پیشینه درخشان جهاد و پایداری جوانان این استان در نخستین عملیات ها باعث خلق حماسه آفرینی های زیادی شذند.
رزمجو یادآور شد: از آغاز جنگ تحمیلی، استان بوشهر بدلیل موقعیت های راهبردی و مرزهای جغرافیایی همواره مورد هجوم دشمنان بود و در نخستین روز جنگ نیز بوشهر مورد اثابت بمبهای عراقی نیز قرار گرفت.
وی با بیان این که در دوران دفاع مقدس 36 هزار رزمنده از استان بوشهر به دفعات مختلف به جبهه اعزام شدند ، گقت : استان بوشهر این افتخار را دارد بیش از دوهزار شهید ، صدهانفر جانباز و اسیر برای پیروزی انقلاب اسلامی تقدیم کند.
رزمجو وحدت بین امام و امت و قدرت معنوی را از عوامل پیروزی رزمندگان اسلام طی این دوران عنوان کرد و گفت : رهبرانقلاب اسلامی با تبیین اندیشه تحول بر منبای معنویت واحیای دین درجهان توانست ضمن اینکه سلطه گری و روحیه استکبارستیزی را به چالش بکشاند دین را نیز در سطح جهان جایگزین ضد ارزش ها کرد.
وی افزود:حضرت امام (ره ) درقالب انقلاب اسلامی به بازسازی تمدن اسلامی همت گمارد و از قدرت نرم افزاری اندیشه برای رسیدن به اهداف پویا وسازنده استفاده کرد و زمینه ساز تحقق انقلاب فرهنگی شد.
رزمجو یادآورشد : انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره ) افزون براینکه در مرزهای مختلف از اسلام را دفاع می کرد بدنبال صلح ، آرامش و امنیت پایدار جهانی نیز بود
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی تاکید کرد : با توجه به این که امسال تقارن هفته دفاع مقدس با شب های قدر به معنویت این مناسبت فرخنده افزوده است و بجاست که باشکوه تر از سال های گذشته این هفته گرامی داشته شود.
رزمجو در پایان ، برگزاری رژه نیروی های مسلح، عطرافشانی گلزارشهدا، همایش رزمندگان، برگزاری شب های شعر و خاطره و دیدار از خانواده های شهدا و ایثارگران را از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس در استان بوشهر اعلام کرد.
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