تدوین "پاداش" تبریزی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تبریزی خود "پاداش" را تدوین کرده و قرار است صداگذاری و کارهای لابراتواری آن طبق برنامه انجام شود. بخش لابراتواری شامل جلوههای ویژه و کروماکی هم میشود و کامران سحرخیز در استودیو روشنا آنها را انجام میدهد.
"پاداش" بر اساس فیلمنامه محمد رحمانیان ساخته شده و داستان مردی است که به سفر حج میرود و اتفاقهایی برای او میافتد که باعث تغییر نگاهش میشود. حسن معجونی، آتیلا پسیانی، احمد آقالو، آشا محرابی و بهمن زرینپور در این فیلم بازی میکنند.
"پاداش" در جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر اکران میشود و سایر عوامل آن عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: محسن شاهابراهیمی، تهیهکننده: مهدی کریمی، محصول وراهنر.
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