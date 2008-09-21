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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۳۲

تدوین "پاداش" تبریزی به پایان رسید

تدوین "پاداش" تبریزی به پایان رسید

با پایان یافتن تدوین تازه‌ترین ساخته کمال تبریزی، بهمن اردلان به زودی کار صداگذاری "پاداش" را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تبریزی خود "پاداش" را تدوین کرده و قرار است صداگذاری و کارهای لابراتواری آن طبق برنامه انجام شود. بخش لابراتواری شامل جلوه‌های ویژه و کروماکی هم می‌شود و کامران سحرخیز در استودیو روشنا آنها را انجام می‌دهد.

"پاداش" بر اساس فیلمنامه محمد رحمانیان ساخته شده و داستان مردی است که به سفر حج می‌رود و اتفاق‌هایی برای او می‌افتد که باعث تغییر نگاهش می‌شود. حسن معجونی، آتیلا پسیانی، احمد آقالو، آشا محرابی و بهمن زرین‌پور در این فیلم بازی می‌کنند.

"پاداش" در جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر اکران می‌شود و سایر عوامل آن عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: محسن شاه‌ابراهیمی، تهیه‌کننده: مهدی کریمی، محصول وراهنر.

کد مطلب 753067

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