50 برنامه هفته دفاع مقدس در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان شامگاه شنبه در ستاد برنامه ریزی هفته دفاع مقدس افزود : مشارکت پرشور و گسترده مردم در اجرای برنامه های دفاع مقدس یک اصل است که باید مورد توجه قرارگیرد.

فتح الله نوری افزود : برگزاری یادواره شهداء، محفل انس با قرآن، زنگ مقاومت در مدارس، دیدار با خانواده های شهداء، عطرافشانی و غبار روبی گلزار شهداء از جمله برنامه هایی است که در این استان برگزار می شود.

وی اظهار داشت : رشادتها و ایثارگریهای دوران دفاع مفدس باید برایی اقشار مختلف جانعه بازگو شود و با ششیوه ها نو و هنرمندانه به نسل جوان منتقل شود.

وی تصریح کرد: تمامی قدرتهای بزرگ و حامیان رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس در برابر رشادت و ایثارگریهای ملت مفقاوم ایران به زانو در آمدند.

به گفته نوری، دوران دفاع مقدس نماد مقاومت ، ایثارگری و فداررکاری ملت مقاوم ایران است و باید این ارزشها حفظ و نهادینه شود.

استاندار گلستان نیز بر لزوم برگزاری رزمایش استانی بسیج در استان تاکید کرد گفت: اهمیت و جایگاه رزمایش برای تقویت دفاعی جامعه اسلامی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

یحیی محمود زاده با اشاره به حضور پرشور نیروی مقاومت بسیج دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: نقش بسیج در این دوران سخت به ویژه در پیروزی های تحسین برانگیز عملیات بیت المقدس و فتح المبین نشان از اهمیت حایگاه این نهاد خودجوش مردمی دارد.

وی ، حضور در صحنه های درخشان دفاع مقدس برای بازدارندگی حرکت دشمن، تأمین امنیت مردم، خدمت رسانی به مردم، مقابله با بلایا و حوادث طبیعی و... را از مهمترین عرصه های فعالیت بسیج در طول سالهای پس از انقلاب قلمداد کرد.