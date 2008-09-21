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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

50 برنامه هفته دفاع مقدس در گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: همزامان با آغاز هفته دفاع مقدس 50 برنامه در استان گلستان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان شامگاه شنبه در ستاد برنامه ریزی هفته دفاع مقدس افزود :  مشارکت پرشور و گسترده مردم در اجرای برنامه های دفاع مقدس یک اصل است که باید مورد توجه قرارگیرد.

فتح الله نوری افزود : برگزاری یادواره شهداء، محفل انس با قرآن، زنگ مقاومت در مدارس، دیدار با خانواده های شهداء، عطرافشانی و غبار روبی گلزار شهداء از جمله برنامه هایی است که در این استان برگزار می شود.

وی اظهار داشت : رشادتها و ایثارگریهای دوران دفاع مفدس باید برایی اقشار مختلف جانعه بازگو شود و با ششیوه ها نو و هنرمندانه به نسل جوان منتقل شود.

وی تصریح کرد: تمامی قدرتهای بزرگ و حامیان رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس در برابر رشادت و ایثارگریهای ملت مفقاوم ایران به زانو در آمدند.

به گفته نوری، دوران دفاع مقدس نماد مقاومت ، ایثارگری و فداررکاری ملت مقاوم ایران است و باید این ارزشها حفظ و نهادینه شود.

 استاندار گلستان نیز بر لزوم برگزاری رزمایش استانی بسیج در استان تاکید کرد گفت: اهمیت و جایگاه رزمایش برای تقویت دفاعی جامعه اسلامی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

یحیی محمود زاده با اشاره به حضور پرشور نیروی مقاومت بسیج دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: نقش بسیج در این دوران سخت به ویژه در پیروزی های تحسین برانگیز عملیات بیت المقدس و فتح المبین نشان از اهمیت حایگاه این نهاد خودجوش مردمی دارد.

وی ، حضور در صحنه های درخشان دفاع مقدس برای بازدارندگی حرکت دشمن، تأمین امنیت مردم، خدمت رسانی به مردم، مقابله با بلایا و حوادث طبیعی و... را از مهمترین عرصه های فعالیت بسیج در طول سالهای پس از انقلاب قلمداد کرد.

کد مطلب 753074

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