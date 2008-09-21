پورحیدری در گفتگو با مهر : امثال من به درد هیئت مدیره استقلال نمی خورند/ زریبافان رانمی شناسم

* خبرگزاری مهر- گروه ورزشی : چند ماه در هیئت مدیره باشگاه استقلال حضور داشتید؟

- منصور پورحیدری: تیرماه سال گذشته بود. پیش از آغاز فصل 87-86 لیگ برتر من به همراه آقایان فتح الله زاده، دانشجو، نفریه و علیان برای عضویت در هیئت مدیره باشگاه استقلال انتخاب شدم. ما به دنبال تغییر و تحولاتی که در هیئت مدیره باشگاه استقلال به وجود آمده بود، انتخاب شدیم که در میانه راه آقای علیان از عضویت در هیئت مدیره باشگاه استعفا داد.

* ارزیابی شما از حضور یکساله‌تان در جمع مدیران این باشگاه چگونه است؟ آیا فکر می کنید در این مدت توانسته‌اید مهره‌ای مثمرثمر برای هیئت مدیره باشگاه استقلال باشید؟

- فکر می کنم امثال من در شرایط فعلی نمی توانند برای باشگاهی چون استقلال هیچ کاری انجام بدهند. درست است که مدیریت فقط پول نیست اما پول که نباشد حتی مدیریت هم نمی توان کرد. برای مدیریت کردن حداقل‌هایی نیاز است، متاسفانه امروز در باشگاه استقلال آن حداقل‌ها نیز دیده نمی شود. برای باشگاه استقلال دغدغه اصلی مدیریت کسب درآمد و صرف هزینه برای تامین امکانات است. در جلسات هیئت مدیره غالبا بحث‌ها روی مسائل مالی متمرکز بود و فرصت نمی شد که روی موارد دیگری کار کنیم. اهمیت این مسائل فرصت فکر کردن روی موارد دیگر را نمی داد.

* در این شرایط چاره چیست؟

- باید افرادی به عضویت هیئت مدیره باشگاه استقلال و یا پرسپولیس در آینده که بتوانند هزینه کنند یا اینکه راهکاری برای تامین درآمد داشته باشند. در هر فصل سازمان تربیت بدنی به عنوان متولی استقلال و پرسپولیس بیش از 5/1 میلیارد تومان برای هر کدام از این دو باشگاه هزینه می کند اما این کمک کافی نیست. باید از راه‌های مختلف باقی هزینه‌های تیم که قطعا بیش از 5/1 میلیارد تومان است، تامین شود.

* از حرف‌های شما این نکته استنباط می شود که در مقطع زمانی فعلی برای هیئت مدیره باشگاه استقلال فردی که توان اقتصادی قوی داشته باشد به مراتب بهتر از پیشکسوت این باشگاه است.

- معتقدم افرادی که توان مالی قوی دارند باید عضوت هیئت مدیره استقلال شوند. فردی که بتواند هزینه کند، متاسفانه من نه سرمایه کافی برای هزینه کردن داشتم و نه می توانستم افرادی که توان مالی بالایی داشتند را به باشگاه وصل کنم. امروز باشگاه پرسپولیس فردی را در هیئت مدیره خود دارد که از نظر اقتصادی در سطح بالایی است. افرادی چون او می توانند در لحظات حساس و جاهایی که باشگاه در تنگنا گرفتار می شود هزینه کنند کما اینکه در آینده رقمی که هزینه کرده اند را از هیئت مدیره باشگاه دریافت کنند. مهم این است که تیم و باشگاه از بن بست خارج شوند که با اقدامات این چنین مشکلات بصورت مقطعی برطرف می شود. این روزها می شنوم که چک بازیکنان استقلال برگشت خورده است. شاید اگر فردی در هیئت مدیره باشگاه بود که می توانست در موقع لزوم هزینه کند این مشکل پیش نمی آمد.

* اما هزینه کردن این چنینی هم درست نیست. شاید در یک مقطع زمانی نتیجه بخش باشد اما سرانجامی ندارد. باید این مشکل ریشه ای برطرف شود.

- این بحثی که مطرح کردید درست است. همیشه نمی توان با درمان‌های مقطعی مشکلات را حل کرد اما می توان مضرات آن را به حداقل رساند. باید مشکلات باشگاه بصورت مقطعی برطرف شود و در عین حال به فکر یک راه حل اساسی بود.

* فکر می کنید در شرایط فعلی برکناری علی فتح الله زاده منطقی بود؟

- مدتی که من در هیئت مدیره باشگاه بودم می دیدم که وی تمام فکر و ذکرش برای تامین هزینه‌های باشگاه و به حداقل رساندن مشکلات بود. فتح الله زاده همیشه دنبال بودجه برای باشگاه بود و نمی توانست برای کارهای دیگر وقت بگذارد. به جرات می توان گفت او تلاش زیادی برای موفقیت باشگاه داشت اما نمی توانست در رقابت با باشگاه‌های که بودجه و امکاناتی مشخص دارند به توفیق آنچنانی دست پیدا کند. او در شرایط زیر صفر و با بدهی‌های فراوان باشگاه استقلال را تحویل گرفت. فتح الله زاده با دست خالی باشگاه را اداره کرد و فکر می کنم بد کار نکرد.

* برکناری مدیرعامل باشگاه با این توجیه که تیم در مسابقات لیگ ناکام بوده است، توجیه منطقی دارد؟

- اینکه تیم می تواند نتیجه بگیرد یا خیر ماحصل یک کارگروهی است. از هیئت مدیره و مدیرعامل تا مربیان و بازیکنان دست به دست هم می دهند تا یک تیم به نتیجه برسد. در استقلال یک مدیرعامل با دست خالی سعی کرد تیمی را ساخته و پرداخته و راهی مسابقات کند اما بنابه دلایل مختلف تیم نتیجه نگرفت. با این شرایط اگر با این توجیه که تیم به بن بست خورده مدیرعامل برکنار شود من این نوع نگاه را بی انصافی می دانم که آقای زریبافان در حق فتح الله زاده کرد.

اما یکی از دلایل برکناری فتح الله زاده از سوی زریبافان همین مسائل عنوان شده است.

- فکر می کنم درحق فتح الله زاده بی انصافی شده است. من تا پیش از انتصاب آقای زریبافان در جلسات هیئت مدیره حضوری پررنگ نداشتم اما در جلسات اخیر حاضر بودم. در این جلسات بیشتر روی مسائل مالی صحبت می شد اما ایشان حضور نداشتند. من تا به امروز آقای زریبافان را ندیده‌ام و چهره‌شان را نمی شناسم. من فکر می کنم در برکناری فتح الله زاده مسائلی به غیر از نتایج تیم نقش داشته است.

* چه مسائلی؟

- بخش عمده ای از دلایل برکناری فتح الله‌ زاده به مسائل سیاسی ربط دارد. در این خصوص حرف زیاد است اما من نمی خواهم در این باره اظهارنظری داشته باشم.