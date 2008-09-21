آغاز کنگره حزب کارگر با تاکید بر حل مشکلات اقتصادی مردم انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تلگراف، نخست وزیر انگلیس که از سوی جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای حزب کارگر و هواداران این حزب برای کناره گیری از قدرت تحت فشار است، به شرکت کنندگان در کنگره حزب کارگر در منچستر گفت که وی هر اقدامی که لازم باشد، برای بهبود سیستم اقتصادی و عبور از مشکلات موجود به کار می گیرد.

نخست وزیر انگلیس در سخنرانی خود گفت : طی هفته گذشته اقتصاد جهانی شاهد تحولات زیاد و سریعی بود که از ورشکستگی بانک آمریکایی "لمن برادرز" آغاز شد. وقتی من مطلع شدم که بانک اسکاتلند در انگلیس نیز دچار مشکلات اقتصادی است، متوجه شدم که در شرایط متفاوتی قرار داریم و اقدامات لازم را برای جلوگیری از بحران مالی دیگری به عمل آوردیم.

بانک "لویدز تی اس بی" انگلیس با دخالت و توصیه نخست وزیر، هفته گذشته بانک بحران زده اسکاتلند را خریداری کرد و از فروپاشی نجات داد.

براون در ادامه گفت : نخستین نگرانی ما در شرایط فعلی، وضعیت اقتصادی مردمی است که برای پرداخت اقساط وام های خود تلاش می کنند و نگران شغل و هزینه های جاری خود هستند. وقتی مردم خواستار ساماندهی به سیستم اقتصادی کشور هستند، ما باید این کار انجام دهیم و به مردم اطمینان دهیم که نظام اقتصادی مسئولیت پذیر است.

حزب کارگر انگلیس طی سه ماهه دوم سال جاری میلادی، نزدیک به چهار میلیون پوند کمک مالی از اشخاص و سازمان های خصوصی دریافت کرده است.

حزب کارگر انگلیس در حالی کنگره سالانه خود را در منچستر آغاز کرد که گوردون براون رهبر این حزب و نخست وزیر انگلیس از سوی برخی اعضای حزب بشدت تحت فشار قرار گرفته است تا از سمت خود کناره گیری کند. تاکنون بیش از 10 نفر از نمایندگان عضو مجلس عوام از حزب کارگر، خواستار برگزاری انتخابات برای رهبری حزب کارگر در کنگره منچستر شده اند. اما کمیته اجرایی حزب کارگر، این درخواست ها را رد کرده است.

بر اساس مقررات و آیین نامه های داخلی حزب کارگر، حداقل 71 نفر از نمایندگان مجلس باید برگه های ویژه نامزدی رهبری حزب را امضا کنند تا امکان برگزاری انتخابات برای رهبری حزب فراهم شود.