مخازن پایاب سد گلستان تعمیر و مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، موسی فرمانی صبح امروز درجلسه معاونت بهره برداری این شرکت افزود: برای تعمیرات سالیانه و آمادگی برای آبگیری سد در سال آبی جدید، مخازن آبی دریچه های پایاب سد گلستان از اول مهرماه رها سازی می شود.

وی از کشاورزان و روستاییان خواست تا از نزدییک شدن به مخازن و مسیرهای رودخانه های پایاب سد گلستان خودداری کنند.

به گفته فرمانی، این هشدار به منظور جلوگیری از هرگونه خسارت مالی و جانی به شهروندان اعلام می شود و امیدواریم با همکاری اهالی منطقه شاهد بروز خسارتی نباشیم.

پنج سد در استان گلستان وجود دارد که سالانه حجم زیادی از منابع آبی استان در آن ذخیره سازی می شود.

طبق آمار گلستان سالانه به بیش از پنج میلیارد مترمکعب پتانسیل آبی نیاز دارد.

