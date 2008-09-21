الشباب با پیروزی آغاز کرد/ الجزیره در خانه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای امارات شب گذشته دو بازی برگزار شد که طی آن تیم فوتبال الشباب با دو گل از سد مهمان خود الشعب گذشت و تیم الجزیره و الوحده نیز به نتیجه تساوی رضایت دادند.

الشباب، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات شب گذشته در خانه به دیدار الشعب رفت و توانست با دو گل مقابل این تیم به برتری دست یابد. برای تیم فوتبال الشباب در این بازی ولید عباس (30) و سالم سعد مبارک (70) گلزنی کردند.

در دیگر بازی شب گذشته دو تیم الجزیره و الوحده در پایان 90 دقیقه تلاش به نتیجه تساوی یک بریک رضایت دادند. در این بازی ابتدا تیم الجزیره در دقیقه 44 توسط عبدالسلام جمعه از مهمان خود پیش افتاد تا اینکه در فاصله دو دقیقه مانده به پایان مسابقه اسماعیل مطر کار را به تساوی کشاند.

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات در پایان دیدارهای هفته اول به شرح زیر در آمد:

1- العین 3 امتیاز- تفاضل 4+

2- الاهلی 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 4 گل زده

3- الظفره 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 3 گل زده

4- الشباب 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2 گل زده

4- الوصل 3 امتیاز- تفاضل گل 1+

11- الشعب بدون امتیاز- تفاضل گل 2-

12- الشارجه بدون امتیاز- تفاضل گل 4-