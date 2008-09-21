ایران از عضویت در فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای انصراف داد

1- فدراسیون بین المللی هیچ نقشی برای فدراسیون ملی جمهوری اسلامی ایران که مبدا این ورزش است قائل نبوده حتی نقشی کم رنگتر از سایر اعضا (افغانستان، تاجیکستان و ...).
2- فدراسیون بین المللی خارج از وظایف و حیطه اختیارات خود علیرغم امضا توافق نامه فی مابین همواره به طور مستمر در امورات داخل کشور و فدراسیون ملی دخالت نموده و به تذکرات داده شده نیز توجهی نمی نماید.
3- بسیاری از آئین نامه ها، قوانین و مقررات ورزش باستانی و کشتی پهلوانی بدون توجه به نظرات کارشناسی فدراسیون ملی، تدوین و در دنیا نشر می یابد در حالی که می بایست مبانی فنی این ورزش طبق نظرات فنی فدراسیون ملی (بعنوان کشور مبداء) تنظیم گردد. ضمن آنکه ظرفیت و اشراف فنی فدراسیون ملی کاملا واضح و غیر قابل انکار است.
4- بسیاری از سیاست ها و اقدامات فدراسیون بین المللی، منطبق و هماهنگ با سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سازمان تربیت بدنی کشور نمی باشد.
5- اصول فرهنگی و فنی حاکم بر ارزشها و اصالت های این ورزش در ترویج و توسعه جهانی آن، مورد نظر، دقت و رعایت فدراسیون بین المللی قرار نمی گیرد.
بدیهی است پس از تاریخ اعلام انصراف از عضویت (27/6/87) هیچ تیم یا ... به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران حق حضور در فعالیت های آن فدراسیون را نخواهند داشت.
