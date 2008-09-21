۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

ایران از عضویت در فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای انصراف داد

بر اساس پیشنهاد فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشورمان و تایید سازمان تربیت بدنی، انصراف ایران از عضویت در فدراسیون بین المللی ورزش زورخانه ای اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه علیرضا صفارزاده رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای خطاب به محسن مهرعلیزاده رئیس فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای آمده است: « پیرو مذاکرات و مکاتبات متعدد 5/2 سال گذشته (و همچنین سابقه این مشکلات در دوره مدیریت قبلی این فدراسیون) و با توجه به برطرف نشدن مشکلات فی مابین، بر اساس پیشنهاد این فدراسیون و تایید سازمان تربیت بدنی بدینوسیله مراتب انصراف فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران از عضویت در فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای را اعلام می داریم.اهم دلایل این اقدام به شرح زیر است:

1- فدراسیون بین المللی هیچ نقشی برای فدراسیون ملی جمهوری اسلامی ایران که مبدا این ورزش است قائل نبوده حتی نقشی کم رنگتر از سایر اعضا (افغانستان، تاجیکستان و ...).

2- فدراسیون بین المللی خارج از وظایف و حیطه اختیارات خود علیرغم امضا توافق نامه فی مابین همواره به طور مستمر در امورات داخل کشور و فدراسیون ملی دخالت نموده و به تذکرات  داده شده نیز توجهی نمی نماید.

3- بسیاری از آئین نامه ها، قوانین و مقررات ورزش باستانی و کشتی پهلوانی بدون توجه به نظرات کارشناسی فدراسیون ملی، تدوین و در دنیا نشر می یابد در حالی که می بایست مبانی فنی این ورزش طبق نظرات فنی فدراسیون ملی (بعنوان کشور مبداء) تنظیم گردد. ضمن آنکه ظرفیت و اشراف فنی فدراسیون ملی کاملا واضح و غیر قابل انکار است.

4- بسیاری از سیاست ها و اقدامات فدراسیون بین المللی، منطبق و هماهنگ با سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سازمان تربیت بدنی کشور نمی باشد.

5- اصول فرهنگی و فنی حاکم بر ارزشها و اصالت های این ورزش در ترویج و توسعه جهانی آن، مورد نظر، دقت و رعایت فدراسیون بین المللی قرار نمی گیرد.

بدیهی است پس از تاریخ اعلام انصراف از عضویت (27/6/87) هیچ تیم یا ... به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران حق حضور در فعالیت های آن فدراسیون را نخواهند داشت.
