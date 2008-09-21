کمیته داوران مسعود مرادی را منصرف می کند / مخالفت با خداحافظی از داوری

یدالله سلیمانی دبیر کمیته داوران فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تصمیم مسعود مرادی برای انصراف از قضاوت در جام جهانی و کناره‌گیری از دنیای داوری فوتبال یک تصمیم شخصی از سوی این داور برجسته است که بدون در میان گذاشتن با ما اتخاذ شده است. در عین حال کمیته داوران مترصد آن است که هر چه زودتر مرادی را از تصمیم خود منصرف کند تا کماکان از تجربیات وی در مسابقات داخلی و بین المللی بهره‌مند باشیم.

وی افزود: مگر در جامعه داوری ایران چند مسعود مرادی داریم که بخواهیم آن را به راحتی از دست بدهیم. او که در آستانه حضور در مسابقات جام جهانی است برای داوری ایران یک فرصت است. در شرایط فعلی ما جایگزینی برای او نداریم و اگر بخواهیم در جامعه داوری ایران یک داور دیگر همچون مرادی داشته باشیم باید چندین سال بگذرد و هزینه های فراوانی صرف شود.

سلیمانی خاطرنشان کرد: مرادی تنها به خاطر صحبت‌ها و اظهارنظرهایی که پس از بازی پرسپولیس - مس کرمان مطرح شد و اتفاقاتی که پیرامون این مسابقه رقم خورد تحت فشار زیادی بود که در نهایت او را ترغیب کرد تا با داوری خداحافظی کند. بدون شک کمیته داوران موافق این تصمیم نیست حتی اگر افراد دیگر هم جای ما بودند با تصمیم مرادی مخالفت می کردند.

وی ادامه داد: مرادی یکی از آماده ترین داوران فوتبال ایران است که می توانیم تا سن 48 سالگی از وجود او برای قضاوت در مسابقات داخلی استفاده کنیم. در این شرایط باید با اقدامی سنجیده مرادی را از تصمیم خود منصرف کنیم. این امر با دخالت مسئولان فدراسیون فوتبال میسر می شود. آنها می توانند با دلجویی از مرادی پیش از سفر به زوریخ او را از تصمیمی که اتخاذ کرده منصرف کنند.

مسعود مرادی امشب جهت شرکت در سمینار داوران منتخب فدراسیون جهانی فوتبال برای قضاوت در جام جهانی راهی زوریخ سوئیس می شود.

سلیمانی در ادامه از حضور مسعود عنایت در سمینار داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد و گفت: به تازگی مسعود عنایت یک کرسی در کمیته موقت "سال داوری آسیا" به دست آورده است. وی در شرایط موجود تمایل نداشت تا در جلسه این کمیته شرکت کند اما با توجه به اینکه نشست یاد شده اولین گردهمایی کمیته موقت "سال داوری آسیا" بود ناچار شد سه شنبه هفته گذشته به مالزی سفر کند.