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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

زریبافان در گفتگو با مهر:

فتح الله زاده هم دو شغله بود / آشتیانی مورد حمایت کامل ماست

فتح الله زاده هم دو شغله بود / آشتیانی مورد حمایت کامل ماست

رئیس مجمع باشگاه استقلال تاکید کرد: انتخاب واعظی آشتیانی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقلال انتخاب اعضای هیئت مدیره بود و از این انتخاب به طور قاطع حمایت می کنیم.

مسعود زریبافان رئیس مجمع باشگاه استقلال با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود : اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال تشخیص دادند که مدیرعامل جدید از جمع خودشان انتخاب شود و بنده به عنوان رئیس مجمع ضمن احترام به نظرهیئت مدیره اعلام می کنم که مدیرعامل جدید از هر نظر مورد حمایت سازمان تربیت بدنی قرار خواهد داشت. 

زریبافان تاکید کرد : امیدوارم مدیریت جدید باشگاه با همفکری، برنامه ریزی، همراهی و استفاده از تمامی ظرفیت های باشگاه استقلال درجهت اوجگیری و سربلندی و خوشحالی دل میلیونها هوادار باشگاه استقلال حرکت کنند.

وی در خصوص انتقادهایی که نسبت به دو شغله بودن مدیرعامل جدید باشگاه استقلال مطرح می شود، تصریح کرد : به نظرمن مسئولیت ریاست فدراسیونهای ورزشی یک پست افتخاری است و نمی توان آن را یک شغل وقت گیر دانست.

وی اضافه کرد: علاوه بر این تمام روسای فدراسیون های ورزشی دو شغله اند. مگر آقای فتح الله زاده دو شغله نبود. تازه درگیری همزمان ایشان با چند شغل آزاد بیشتر وقت گیر بود!

زریبافان اضافه کرد : تا آنجا که بنده به خاطر دارم از ابتدای تاسیس فدراسیونهای ورزشی مسئولیت فدراسیونها برعهده افراد سیاسی و چهره های متمول و با نفوذ بوده است. به نظرمن این ایراد نیست که برخی ها بیش از اندازه آن را بزرگ می کنند. با برنامه ریزی کاری مناسب می توان هر دوی این مجموعه ها را به خوبی و در مسیر پیشرفت به پیش برد. 
کد مطلب 753095

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