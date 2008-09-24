جشن برداشت برنج "عنبر بو" در ایلام برگزار می شود

حوریه کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: جشن برداشت برنج عنبر بو در شهرستان شیروان چرداول از توابع این استان از 15 تا 19 مهرماه برگزار می شود.

وی بیان داشت: به دلیل اینکه بخش زیادی از زمینهای شیروان چرداول به کشت برنج عنبربو اختصاص یافته است این جشن در این شهرستان برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه برنج عنبر بو در استان ایلام و شهرستان شیروان چرداول دارای اهمیت خاصی است، خاطر نشان کرد: این جشن با همکاری میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و امور عشایری استان ایلام در این شهرستان برگزار می شود.

کلانتری خاطر نشان کرد: برنامه های جانبی این جشن شامل بازیهای بومی و محلی، پخت نان محلی و.....است.

بیش از 95 درصد از برنجهای کاشته شده در استان ایلام محلی هستند.