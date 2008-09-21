برخی اعراب برای توطئه ای بزرگ در نوارغزه برنامه ریزی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه اظهار داشت: اوضاع نوارغزه هرگز به اوضاع پیش از کنترل جنبش حماس بر آن باز نمی گردد.

وی که در مقر اصلی پلیس در غزه سخن می گفت، خاطرنشان کرد: ما امروز تاریخ جدیدی را به وجود می آوریم و به مردم می گوییم که امور به عقب باز نخواهد گشت و اوضاع نوارغزه هرگز همچون زمان پیش از کنترل جنبش حماس نخواهد شد.

هنیه برخی فلسطینیان و اعراب را به برنامه ریزی برای توطئه ای بزرگ بر ضد نوارغزه متهم کرد.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین تصریح کرد: ما در معرض توطئه ای بزرگ قرار گرفتیم. آمریکایی ها، برخی اروپایی ها، برخی برادران فلسطینی مان، دشمن صهیونیستی و برخی برادران عربمان نیز بر ضد ملت فلسطین هستند.