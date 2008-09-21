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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۳۲

اسماعیل هنیه:

برخی اعراب برای توطئه ای بزرگ در نوارغزه برنامه ریزی می کنند

برخی اعراب برای توطئه ای بزرگ در نوارغزه برنامه ریزی می کنند

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین شب گذشته با بیان اینکه برخی اعراب برای توطئه در نوارغزه برنامه ریزی می کنند؛ تاکید کرد که این منطقه در معرض توطئه ای بزرگ قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه اظهار داشت: اوضاع نوارغزه هرگز به اوضاع پیش از کنترل جنبش حماس بر آن باز نمی گردد.

وی که در مقر اصلی پلیس در غزه سخن می گفت، خاطرنشان کرد: ما امروز تاریخ جدیدی را به وجود می آوریم و به مردم می گوییم که امور به عقب باز نخواهد گشت و اوضاع نوارغزه هرگز همچون زمان پیش از کنترل جنبش حماس نخواهد شد.

هنیه برخی فلسطینیان و اعراب را به برنامه ریزی برای توطئه ای بزرگ بر ضد نوارغزه متهم کرد.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین تصریح کرد: ما در معرض توطئه ای بزرگ قرار گرفتیم. آمریکایی ها، برخی اروپایی ها، برخی برادران فلسطینی مان، دشمن صهیونیستی و برخی برادران عربمان نیز بر ضد ملت فلسطین هستند.

کد مطلب 753107

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