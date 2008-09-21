باراک و نتانیاهو در اندیشه انتخابات زودهنگام/ پایان عمر سیاسی اولمرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، منابع حزب کار از ملاقات "بنیامین نتانیاهو" رئیس حزب لیکود و "ایهود بارک" رئیس حزب کار در ساختمان وزارت جنگ و گفتگوهای آنها درباره آینده سیاسی اسرائیل خبر دادند.

به گفته مقامات حزب کار رژیم صهیونیستی، این دو پس از پایان گفتگوهای خود با برگزاری مجدد این گونه دیدارها موافقت کردند.

این مقامات صهیونیستی که هاآرتص اشاره ای به نام آنها نکرده از تصمیم مقامات حزب کار و لیکود رژیم صهیونیستی برای اقدام در جهت برگزاری انتخابات زودهنگام خبر دادند.

تصمیم باراک و نتانیاهو برای برگزاری انتخابات زودهنگام در حالی اتخاذ شده که "زیپی لیونی" رئیس جدید حزب کادیما در اندیشه تشکیل کابینه ائتلافی است و در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام این سه نفرهم رقیب برای تصدی پست نخست وزیری رژیم صهیونیستی محسوب می شوند.

از سوی دیگر بر اساس اعلام قبلی قرار است امروز "ایهود اولمرت" از سمت نخست وزیری رژیم صهیونیستی استعفا دهد تا با این کار راه برای کابینه زیپی لیونی باز شود.

اما از سوی دیگر لیونی در ابتدای راه تشکیل کابینه در حالی با تلاش رقیبان خود از سایر احزاب برای برگزاری انتخابات زودهنگام مواجه شده که وی در داخل حزب کادیما نیز با چالشهایی روبرو است که مهمترین آن استعفای اعضای کلیدی حزب کادیما است.