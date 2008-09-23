دستگاه های اجرایی استان ملزم به برخوردار با قاچاقچیان هستند

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز از سوی دستگاه های اجرایی استان با قاطعیت و جدی ضرورت دارد.

وی بیان داشت: باید با تشدید فعالیتهای دستگاه های اجرایی در خصوص مبارزه با قاچاق، زمینه لازم برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز در این استان فراهم شود.

این مسئول با اشاره به اینکه وضعیت قاچاق کالا و ارز استان ایلام در مقایسه با استانهای دیگر کمتر است خاطر نشان کرد: یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی دستگاه ها به کارهای پژوهشی اختصاص یافته است که باید مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد.