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۲ مهر ۱۳۸۷، ۹:۵۰

استاندار ایلام:

دستگاه های اجرایی استان ملزم به برخوردار با قاچاقچیان هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: میر محمد غراوی گفت: همه دستگاه های اجرایی استان ایلام ملزم به برخورد جدی با قاچاقچیان کالا هستند.

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز از سوی دستگاه های اجرایی استان با قاطعیت و جدی ضرورت دارد.

وی بیان داشت: باید با تشدید فعالیتهای دستگاه های اجرایی در خصوص مبارزه با قاچاق، زمینه لازم برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز در این استان فراهم شود.

این مسئول با اشاره به اینکه وضعیت قاچاق کالا و ارز استان ایلام در مقایسه با استانهای دیگر کمتر است خاطر نشان کرد: یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی دستگاه ها به کارهای پژوهشی اختصاص یافته است که باید مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد.

 

کد مطلب 753111

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