بررسی نحوه پذیرش دانشجو با رعایت عدالت آموزشی برای کنکور 88

اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر‌ درباره طرح اعلام وصول شده به مجلس در خصوص الزام دانشگاهها به پذیرش دانشجوی دختر در محل سکونت افزود: بر اساس قانون، 15 نماینده مجلس می توانند طرحی را به مجلس ارائه دهند و طرح الزام دانشگاهها به پذیرش بومی دانشجوی دختر در محل سکونت نیز از این دست است که تاکنون به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

وی اظهار داشت: تمام قوانین درباره پذیرش دانشجو اعم از بومی سازی و سهمیه بندی باید در قالب قانون و بر اساس عدالت باشد و هر داوطلبی که دارای ضریب هوش بالاتری باشد در دانشگاه بهتری پذیرش شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دیدگاه کمیسیون آموزش و تحقیقات این است که تمامی قوانین و لوایح مربوط به پذیرش دانشجو با آمارهایی که سازمان سنجش ارائه می کند مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه طرح پذیرش دانشجو باید بر اساس عدالت آموزشی باشد به مهر گفت: از این رو بحث و بررسی کارشناسی در خصوص پذیرش در کمیسیون آموزش صورت می گیرد.

اختیاری در پاسخ به این پرسش که بومی گزینی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بر اساس اعلام این شورا در صورت وجود مشکل اصلاحات لازم را خود شورا باید انجام دهد، گفت: مکان تصویب مهم نیست طرح پذیرش باید جامع باشد و بدون در نظر گرفتن جنس و مکان عدالت آموزشی را رعایت کند.