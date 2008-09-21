نیروهای مسلح مظهر ایمان و اراده ملت ایرانند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالعلی صاحب محمدی صبح امروز در حاشیه رژه شکوهمند یگانهای نمونه نظامی و انتظامی هرمزگان اظهار داشت: خلیج فارس خلیج دوستی ها و برادریهاست و ملت ایران هرگز در طول تاریخ خود متجاوز نبوده و اما هرگونه تجاوز را به محکم ترین شیوه پاسخ داده است.

وی سپاه، بسیج و ارتش را سه رکن اساسی نیروهای مسلح کشورمان عنوان کرد و گفت: این سه نیرو با استعدادهای شگرف خود آماده اند تا در هر گوشه این سرزمین نیاز به حضور آنان باشد حاضر و حماسه ای به بزرگی حماسه فتح خرمشهر و 8 سال دفاع مقدس بیافریند.

استاندار هرمزگان آمادگی نیروهای مسلح کشورمان را در مواجه با دشمنان ممتاز و کم نظیر عنوان کرد و افزود: اگر در سالهای دفاع مقدس در برابر موج عظیمی از تحریمها قرار داشتیم، امروز فرزندان غیور ملت در سپاه و ارتش و بسیج بخش وسیعی از نیازهای نظامی خود را تامین و ایران اسلامی در ردیف یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی جهان قرار دارد.

آیت الله نعیم آبادی امام جمعه بندرعباس نیز در این مراسم به روحیه بالا و ایمان راسخ نیروهای مسلح کشورمان اشاره کرد و گفت: رمز موفقیت رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس، روحیه بالا و اعتقاد راسخ آنها در پایبندی به ارزشها و رهبری گرانقدر نظام بود که تمامی معادلات نظامی طراحی شده در مراکز نظامی شرق و غرب را بر هم می زد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری از کشورهای منطقه خواست تا با اتحاد، ایمان و برادری زمینه را برای ترک بیگانگان از منطقه فراهم و امنیت منطقه را که با حضور بیگانگان سلب شده خود در اختیار بگیرند.

در بخش دیگری از این مراسم یگانهای نمونه پایگاه نهم شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، منطقه یکم دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یگانهایی از سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، یگانهایی از پلیس امنیت عمومی و نیروی انتظامی و یگانهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران به اجرای رژه از برابر کلام الله مجید و تمثال امام خمینی (ره)، رهبر فرزانه انقلاب و تصاویر شهدای 8 سال دفاع مقدس پرداختند.

همزمان با اجرای مراسم رژه، دهها فروند قایق توپدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چندین فروند شناور پیشرفته نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در جوار مکان برگزاری رژه زمینی، گوشه ای از توانمندیهای خود را به تصویر کشیدند.