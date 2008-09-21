به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، محمد راج رئیس جامعه مسلمانان سومالیایی تبار امریکا دیروز گفت که کارگران کارخانه جی بی اس سویفت اند کو در نظرداشتند که تظاهرات دیگری صورت دهند که وی مانع از شکل گیری این تظاهرات شده و به جای آن از تمام کارگران مسلمان حتی کارگران اخراج شده خواست روز یکشنبه درباره راه‌حلی برای این مسئله جلسه‌ای را تشکیل دهند.

این کارگران مسلمان که اکثر آنها سومالیایی‌تبار هستند و پیش از این خواستار ارائه تسهیلاتی از سوی مسئولان کارخانه برای اقامه نماز مغرب خود شده بودند. این موضوع به اخراج آنها از کارخانه منتهی شد. بدون احتساب مدیریت حدود 2 هزار و 500 نفر در این کارخانه فعالیت می‌کنند.

دان هوپس رئیس اتحادیه کارگران تجاری در واحدهای غذایی اظهار داشت که حدود 60 تا 80 نفر از کارگران این کارخانه پس از مطرح کردن مسئله اقامه نماز و اختصاص فرصتی برای اقامه نماز کار خود را ترک کردند.

این درحالی است که کارخانه جی بی اس سوئیفت اند کو اعلام کرده است که 86 نفر از کار اخراج شدند که این امر به دنبال ترک مکرر کار بدون اجازه مسئولان صورت گرفته است.

این کارخانه همچنین اعلام کرده است که برای حل این مشکل تلاش می‌کند. جی بی اس طی بیانیه‌ای یادآور شد که این کمپانی به فضای کاری متنوع خود ارزش می‌دهد و تاکنون تسهیلات بسیاری از نظر دینی با رفتاری منطقی و منصفانه برای کارگران خود ایجاد کرده است.