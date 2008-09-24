حکم تخلیه مدارس قلع و قمعی تا سال 88 اجرا نمی شود

حاجتعلی قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدارس قلع و قمعی فضاهای آموزشی هستند که زمین آن متعلق به شخص حقیقی بوده و آموزش و پرورش در آن ساختمان احداث کرده است، افزود: طبق قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت تخلیه مدارس قلع و قمعی که در سال 1384 تصویب شد، این مدارس تا پایان برنامه چهارم قابل تخلیه نیستند.

وی از وجود 900 مدرسه قلع و قمعی در کشور خبر داد و اظهار داشت: 85 باب از این مدارس به استان تهران تعلق دارد.

مدیر حقوقی، حمایت قضایی و پاسخگویی به شکایات سازمان نوسازی مدارس ادامه داد: حتی در خصوص مدارس استیجاری هم اگر حکم مراجع قضایی در شهریورماه صادر شود، قابل اجرا نخواهد بود و مالکان این دسته از مدارس تا پانزدهم خرداد سال بعد نمی توانند دست به اقدامی بزنند.