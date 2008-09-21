مراسم رژه بیست و هشتمین سالگرد دفاع مقدس پایان یافت

به گزارش خبرنگارمهر، در مراسم رژه نیروهای مسلح که به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد هفته دفاع مقدس با حضور رئیس جمهور برگزار شد، یگان های پیاده و محمول نیروهای مسلح رژه رفتند.

در این مراسم سرلشگر جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرلشگر فیروز آبادی رئیس کل ستاد نیروی های مسلح، سرلشگر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش، سردار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع، سرلشگر صفوی دستیار مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح، حجت الاسلام طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج و تنی چند از فرماندهان و مقامات عالیرتبه حضور داشتند.

بر اساس این گزارش مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت بیست وهشتمین سالگرد هفته دفاع مقدس که در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار شد دقایقی پیش پایان یافت.