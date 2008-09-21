به گزارش خبرنگار مهر، منصور منجمی صبح امروز در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات طرح استقرار نظام مالیات برارزش افزوده، عدم وصول و پرداخت مالیات بصورت یکجا، شفاف سازی جریانات اقتصادی و توازن در مصرف و پرداخت مالیات را از مزایای این طرح ذکر کرد و گفت: بیش از 130 کشور این شیوه پرداخت مالیات را با ضرایب و درصدهای متفاوت دنبال میکنند.
وی افزود: در کشور ما نیز با پیشنهاد رئیس جمهور تنها 5/1 درصد مالیات به صورت مرحلهای اخذ می شود و 5/1 درصد دیگر نیز مربوط به عوارض شهرداری است.
مدیر کل امور مالیاتی استان قم در ادامه عمده معافیتهای طرح مالیات بر ارزش افزوده را سبد کالای مصرفی خانوادهها، خدمات بیمهای، بانکی، درمانی، کشاورزی، محصولات فرهنگی، مسکن و ... عنوان کرد و گفت: در این شیوه محاسبه مالیات دهکهای بالای جامعه به دلیل مصرف زیاد باید مالیات بیشتری را پرداخت کنند.
منجمی با بیان اینکه افرادی که درآمدی بالغ بر سیصد میلیون تومان دارند باید فرمهای مربوطه را بهصورت اینترنتی تکمیل و تحویل دهند گفت: در استان قم بیش از 500 فعال اقتصادی شناسایی شده که چنین شرایطی دارند و مشمول این طرح میشوند که باید از اول مهرماه فرمهای خوداظهاری مربوطه را تکمیل نمایند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در قم مبنی بر ضرورت آموزش و اطلاعرسانی لازم خاطر نشان کرد: بیش از 50 درصد پروندههای مالیاتی اشخاص حقیقی معاف از مالیات است ولی بیدلیل عدم آگاهی و پرنکردن فرمهای خود اظهاری مشمول جریمههای متعددی شدهاند.
مدیر کل امور مالیاتی قم ادامه داد: قصد داریم با برگزاری دورهها و کلاسهای آموزشی، اطلاعات و آگاهی لازم را در اختیار شهروندان و مودیان مالیاتی قرار دهیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور مالیاتی استان قم گفت: با اجرای طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده دهکهای بالای جامعه بدلیل مصرف زیاد باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، منصور منجمی صبح امروز در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات طرح استقرار نظام مالیات برارزش افزوده، عدم وصول و پرداخت مالیات بصورت یکجا، شفاف سازی جریانات اقتصادی و توازن در مصرف و پرداخت مالیات را از مزایای این طرح ذکر کرد و گفت: بیش از 130 کشور این شیوه پرداخت مالیات را با ضرایب و درصدهای متفاوت دنبال میکنند.
نظر شما