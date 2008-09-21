  1. استانها
  2. قم
۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

در طرح جدید مالیاتی؛

دهک‌های بالای جامعه باید مالیات بیشتری پرداخت کنند

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور مالیاتی استان قم گفت: با اجرای طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده دهک‌های بالای جامعه بدلیل ‏مصرف زیاد باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.‏

به گزارش خبرنگار مهر، منصور منجمی صبح امروز در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات طرح استقرار نظام مالیات برارزش افزوده، عدم وصول و پرداخت مالیات ‏بصورت یکجا، شفاف سازی جریانات اقتصادی و توازن در مصرف و پرداخت مالیات را از مزایای این طرح ذکر کرد و گفت: بیش از 130 ‏کشور این شیوه پرداخت مالیات را با ضرایب و درصدهای متفاوت دنبال می‌کنند. ‏

وی افزود: در کشور ما نیز با پیشنهاد رئیس‌ جمهور تنها 5/1 درصد مالیات به صورت مرحله‌ای اخذ می شود و 5/1 درصد دیگر نیز مربوط به ‏عوارض شهرداری است. ‏

مدیر کل امور مالیاتی استان قم در ادامه عمده معافیت‌‌های طرح مالیات بر ارزش افزوده را سبد کالای مصرفی خانواده‌ها، خدمات بیمه‌ای، ‏بانکی، درمانی، کشاورزی، محصولات فرهنگی، مسکن و ... عنوان کرد و گفت: در این شیوه محاسبه مالیات دهک‌های بالای جامعه به دلیل ‏مصرف زیاد باید مالیات بیشتری را پرداخت کنند. ‏

منجمی با بیان اینکه افرادی که درآمدی بالغ بر سیصد میلیون تومان دارند باید فرم‌های مربوطه را به‌صورت اینترنتی تکمیل و تحویل دهند ‏گفت: در استان قم بیش از 500 فعال اقتصادی شناسایی شده که چنین شرایطی دارند و مشمول این طرح می‌شوند که باید از اول مهرماه ‏فرم‌های خوداظهاری مربوطه را تکمیل نمایند. ‏

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در قم مبنی بر ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی لازم خاطر نشان کرد: بیش از 50 درصد پرونده‌های ‏مالیاتی اشخاص حقیقی معاف از مالیات است ولی بی‌دلیل عدم آگاهی و پرنکردن فرم‌های خود اظهاری مشمول جریمه‌های متعددی ‌شده‌اند. ‏

مدیر کل امور مالیاتی قم ادامه داد: قصد داریم با برگزاری دوره‌ها و کلاسهای آموزشی، اطلاعات و آگاهی لازم را در اختیار شهروندان و ‏مودیان مالیاتی قرار دهیم.‏

کد مطلب 753134

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها