به گزارش خبرنگار مهر، منصور منجمی صبح امروز در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات طرح استقرار نظام مالیات برارزش افزوده، عدم وصول و پرداخت مالیات ‏بصورت یکجا، شفاف سازی جریانات اقتصادی و توازن در مصرف و پرداخت مالیات را از مزایای این طرح ذکر کرد و گفت: بیش از 130 ‏کشور این شیوه پرداخت مالیات را با ضرایب و درصدهای متفاوت دنبال می‌کنند. ‏



وی افزود: در کشور ما نیز با پیشنهاد رئیس‌ جمهور تنها 5/1 درصد مالیات به صورت مرحله‌ای اخذ می شود و 5/1 درصد دیگر نیز مربوط به ‏عوارض شهرداری است. ‏



مدیر کل امور مالیاتی استان قم در ادامه عمده معافیت‌‌های طرح مالیات بر ارزش افزوده را سبد کالای مصرفی خانواده‌ها، خدمات بیمه‌ای، ‏بانکی، درمانی، کشاورزی، محصولات فرهنگی، مسکن و ... عنوان کرد و گفت: در این شیوه محاسبه مالیات دهک‌های بالای جامعه به دلیل ‏مصرف زیاد باید مالیات بیشتری را پرداخت کنند. ‏



منجمی با بیان اینکه افرادی که درآمدی بالغ بر سیصد میلیون تومان دارند باید فرم‌های مربوطه را به‌صورت اینترنتی تکمیل و تحویل دهند ‏گفت: در استان قم بیش از 500 فعال اقتصادی شناسایی شده که چنین شرایطی دارند و مشمول این طرح می‌شوند که باید از اول مهرماه ‏فرم‌های خوداظهاری مربوطه را تکمیل نمایند. ‏



وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در قم مبنی بر ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی لازم خاطر نشان کرد: بیش از 50 درصد پرونده‌های ‏مالیاتی اشخاص حقیقی معاف از مالیات است ولی بی‌دلیل عدم آگاهی و پرنکردن فرم‌های خود اظهاری مشمول جریمه‌های متعددی ‌شده‌اند. ‏



مدیر کل امور مالیاتی قم ادامه داد: قصد داریم با برگزاری دوره‌ها و کلاسهای آموزشی، اطلاعات و آگاهی لازم را در اختیار شهروندان و ‏مودیان مالیاتی قرار دهیم.‏