ناهنجاریهای اجتماعی استان مرکزی باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد صبح امروز در جلسه امور بانوان استان مرکزی در استانداری استان در اراک افزود: توجه به امور بانوان باید مورد توجه مسئولان دستگاهها و نهادهای حمایتی و اجتماعی استان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه، استان مرکزی استانی دینی و فرهنگی است و نگرانی ها نسبت به افزایش بزهها در مقایسه با شرایط خود استان است، تصریح کرد: شرایط استان نسبت به سایر استانها خوب است و در جایگاه مطلوبی قرار دادرد.

شعبانی فرد خاطر نشان کرد: با وجود صنعت در استان مرکزی و مهاجرت، وجهه دینی استان بر تبعات صنعت غلبه کرده و ما کمتر مورد تخریب تبعات صنعت در استان بودیم.

استاندار استان مرکزی با ابراز نگرانی از آمار تجاوز به عنف و مواد مخدر زنان و دختران در استان اضافه کرد: اگر ناهنجاری‌های زنان و دختران در جامعه رفع نشود این مسائل به کانون‌های خانواده راه خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه همه ما در قبال سلامت جامعه مسئولیم و در محضر خداوند باید جوابگو باشیم گفت: دستگاههای استان باید در جلسه آتی عملکرد خود در مورد 25 صدم درصد تخصیص اعتبارات خود به حوزه زنان را گزارش دهند.

استاندار مرکزی خواستار ارائه گزارش کاملی از وضعیت زنان و دختران آسیب ‌دیده و‌ متکدی توسط دستگاه‌های اجرایی استان شد و اظهار داشت: باید راهکارهای علمی و عملی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان و دختران در کارگروه بانوان استان مطرح شود.

شعبانی‌فرد ایجاد کانون اصلاح و تربیت ویژه زنان و دختران با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال را از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان عنوان کرد و افزود: باید محیط و سالن‌های مناسب ورزشی، تفریحی و گردشگری ویژه زنان و دختران در استان توسط دستگاه‌ها فراهم شود.

وی بر کنترل و نظارت اماکن مورد استفاده زنان به ویژه استخرها و سالن‌های ورزشی توسط اماکن و نیروی انتظامی تاکید کرد و خاطرنشان کرد: آوردن هرگونه موبایل و دوربین‌ فیلمبرداری در مکان‌ها و سالن‌های ورزشی و استخرهای بانوان باید ممنوع شود.

مشاور بانوان استانداری مرکزی نیز در این جلسه بر ایجاد کانون اصلاح و تربیت دختران در استان تاکید کرد و گفت: بازگشت دختران زیر 18 سال به کانون‌های اصلاح و تربیت یک درصد است.

اشرف جواهری خاطرنشان کرد: چنانچه کار تربیتی در جامعه صورت گیرد و نگاه به مسئله امور بانوان متعهدانه باشد، قطعا آسیب‌پذیری به حداقل خواهد رسید.