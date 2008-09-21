نشستهای کارشناسی طرح تحول اقتصادی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضیائی بیگدلی درخصوص دلایل برگزاری این جلسات گفت: پژوهشکده امور اقتصادی نیز به عنوان بازوی تحقیقاتی، پژوهشی وزارت امور اقتصادی ودارایی تصمیم گرفت در دو بخش مالیات و گمرک نشست های علمی ویژه ای را با حضور مسئولین سازمانهای امور مالیاتی و گمرک برگزار کند. عضو کارگروه تحول اقتصادی گفت: در روزهای 25 و 26 شهریور ماه سال جاری دو نشست در محل پژوهشکده امور اقتصادی و با حضور مقامات ارشد سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اعضا هیئت علمی دانشگاهها و همچنین اعضای هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادی برگزار شد.

وی افزود: در نشست روز 25 شهریور که با حضور معاونین سازمان امور مالیاتی اعضاء هیئت علمی برخی از دانشگاه ها و همچنین اعضاء هیئت علمی پژوهشکده برگزار شد برنامه ها و طرحهای در دستور کار سازمان امور مالیاتی در زمینه اصلاح رویه ها و بازبینی قوانین و اصلاح ساختار مورد بررسی و بحث کارشناسان قرار گرفت.

ضیائی بیگدلی گفت: در این نشست طرح مالیات بر ارزش افزوده، و نظام جمع آوری اطلاعات و پرداخت مالیات رایانه ای از جمله موضوعاتی بودند که چارچوب طرح تحول اقتصادی بررسی شد.

وی همچنین درخصوص برگزاری نشست کارشناسی درخصوص نقش گمرک در طرح تحول اقتصادی گفت: در روز 26 شهریور ماه نیز نشستی با حضور اردشیر محمدی رئیس کل گمرک و معمار نژاد عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی در حوزه گمرک و همچنین کارشناسان و اساتید اقتصاد برگزار شد و در این جلسه نیز مسائل و چالش پیش روی نظام گمرکی مطرح شد.

ضیائی بیگدلی برگزاری این جلسات را نقطه عطفی برای انجام کارهای پژوهشی و کارشناسی بیشتر در زمینه طرح تحول اقتصادی دانست و افزود: پژوهشکده امور اقتصادی در زمینه ارزشگذاری پول ملی، هدفمند کردن یارانه ها و سایر حوزه های طرح تحول اقتصادی که با وظایف و مسئولیتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارتباط دارد نیز جلسات کارشناسی برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به تأکید دکتر احمدی نژادرئیس جمهوری مبنی بر انجام طرح تحول اقتصادی گفت: تأکید و پشتیبانی قاطع ریاست جمهوری یکی دیگر از دلایلی است که پژوهشکده امور اقتصادی را در برگزاری این نشست ها مصمم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد در جلسات آتی سایر موضوعات مرتبط با طرح تحول اقتصادی از جمله نقش نظام بانکی و سرمایه گذاری خارجی طی نشستهای مشابهی و با حضور مسئولین، کارشناسان، اساتید و صاحب نظران این حوزه ها برگزار شود.