2 انتصاب جدید در وزارت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه روابط عمومی در صنعت نفت انجام وظیفه در این مسئولیت مهم ایجاب می کند:

1- برنامه ریزی و استفاده مناسب از تمام ابزارهای فرهنگی به منظور معرفی صحیح و مناسب صنعت نفت .

2- ارتباط و تعامل سازنده و مثبت با خبرنگاران و رسانه های جمعی.

3- شناساندن جایگاه و نقش صنعت نفت به عنوان سرمایه ملی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور.

4- ارائه الگوهای بهینه مصرف فرآورده های نفتی در راستای صرفه جویی و کاهش مصرف.

5- ارتباط با روابط عمومی شرکت های اصلی به منظور ارائه گزارش عملکرد صنعت نفت به مردم و مسئولان.

ضیاالدین نورالدینی پیش از این عضو گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری، مشاور مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بوده است.

نوزدی همچنین در حکم دیگری، رجبعلی خانچی را به سمت مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت منصوب کرد.

