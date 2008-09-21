حذف فرهنگ 20 گرایی در نظام آموزشی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر از گنبد، ایوب منصوری روز یکشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح ارزشیابی توصیفی ویژه دانش ‌آموزان پایه اول ابتدایی این شهرستان گفت: برنامه ریزی برای حذف این فرهنگ، پویایی، استمرار و فعال بودن یادگیری از مهمترین اهداف طرح ارزشیابی توصیفی است.

وی اظهار داشت: در این طرح که استعدادهای دانش آموزان مورد سنجش و ارزیابی قرارمی گیرد، فعال بودن یادگیری مدنظر است.

وی تصریح کرد: ابزارهای ارزشیابی در این طرح به گونه ای طراحی می شود که در آن به فرایندها بیش از نتیجه توجه می شود.

به گفته منصوری، در آغاز سال تحصیلی جدید یکهزار و ‪ ۴۱۲‬دانش‌ آموز این پایه تحصیلی دراین طرح که تعیین کنده لیاقت آنها در ارتقای سطح تحصیلی است، شرکت خواهند کرد.

مدیر آموزش و پرورش گنبد کاووس ادامه داد : این شمار دانش آموزان حدود 30 درصد مجموع دانش آموزان پایه اول ابتدایی این شهرستان را تشکیل می دهند.

‌وی اضافه کرد: معلمان پایه اول ابتدایی برای برگزاری این ارزشیابی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت را فرا می‌گیرند.

60 هزار دانش آموز در 469 واحد آموزشی در گنبد مشغول تحصیل هستند.

