تمرینات تیم ملی فوتسال در سالن بانک تجارت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تفاوت کیفیت زمین سالن کمپ تیم‌های ملی با محل برگزاری مسابقات جام جهانی 2008 برزیل باعث شد تا مسئولان کمیته فوتسال سالن فدراسیون هندبال که با پارکت فرش شده است را برای تمرینات ملی پوشان فوتسال در نظر بگیرند.

در همین راستا مسئولان کمیته فوتسال رسما از فدراسیون هندبال درخواست کردند تا سالن محل برگزاری مسابقات این فدراسیون را طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در اختیار ملی پوشان فوتسال کشور قرار گیرد. با وجود ارائه این درخواست فدراسیون هندبال پاسخی به مسئولان کمیته فوتسال نداد تا آنها سالن سرپوشیده بانک تجارت را برای برگزاری تمرینات تیم ملی انتخاب کنند.

بدین ترتیب ملی پوشان فوتسال ایران در بازگشت از اردوی جزیره کیش امروز و فردا را استراحت می کنند و از روز سه شنبه تمرینات خود را به مدت دو روز از ساعت 17 الی 19 در سالن بانک تجارت پیگیری خواهند کرد.

تیم ملی فوتسال کشورمان برای شرکت در مسابقات جام جهانی 2008 برزیل ساعت 4 بامداد روز جمعه عازم ریودوژانیرو خواهد شد.