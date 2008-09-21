فرهنگ جبهه باید در ادارات حکمفرما شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد ناظمی اردکانی صبح یک شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان قم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: جبهه سرشار از فرهنگی عمیق و معنوی بوده است که باید این فرهنگ در تمامی نهادها و ادرات رسوخ کرده و حکمفرما شود.



وی تصریح کرد: امروز دولتی در سر کار آمده که بزرگترین افتخارش احیا ارزش های دفاع مقدس است و از این رو باید در ادارت آن نیز این ارزش ها احیا شود.



استاندار قم با بیان اینکه این بستر را باید مدیران نهادها فراهم آورند تصریح کرد: مدیران نهادها باید با تلاش و کوشش در ابتدا فرهنگ جبهه را شناسایی کرده و در قدم دوم آن را در اداره خود حاکم سازند.



وی افزود: اگر این فرهنگ در ادارات نهادینه شود بسیاری از مشکلات رفع شده و معنویت و اخلاص در دستگاه های دولتی بیشتر می شود.



ناظمی اردکانی در ادامه گفت: هفته دفاع مقدس هفته بزرگداشت ایثارگری های رزمندگانی است که با اهدا جان خود آزادگی را برای ملت ایران فراهم کردند.



وی اضافه کرد: باید این رشادت ها به نسل امروزی منتقل شده تا همگان با این مسائل آشنا شوند.



استاندار قم با اشاره به پیشرفت های ایران اسلامی در تمامی زمینه ها گفت: این پیشرفتها مدیون همان تلاشهای رزمندگان است که باید قدردان آن ها بود و یاد آن ها را گرامی داشت.



وی افزود: با این ایستادگی و ایثار ما شاهد حرکتهای مردمی در تمام دنیای اسلام علیه ظلم هستیم که نمونه بارز آن در جنگ 33 روزه لبنان به وقوع پیوست.



در پایان این مراسم یگان های نظامی استان از مقابل کلام الله مجید رژه رفتند و گوشه ای از آمادگی های خود را به نظاره گذاشتند.