کانون سردفتران ازدواج و طلاق تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر با اشاره به آمادگی این سازمان جهت افزایش شان سردفتران ازدواج و طلاق بویژه قشر روحانی گفت: در این بخش به مشارکت روحانیون معظم نیازمندیم و در این راستا بازرسان دفاتر ازدواج و طلاق از بین روحانیون انتخاب می شوند.

وی با اشاره به در حال گذار بودن این سازمان از ثبت سنتی به سوی ثبت نوین افزود: خوشبختانه زمینه ها و بسترهای لازم برای این تحول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شده و با بازمهندسی فرآیندها و وظایف سازمانی و تدوین آنها در قالب چند ده جلد از سوی کارشناسان خبره، گام های اساسی با توجه به شرایط جدید ملی و بین المللی و متناسب با نیازهای جامعه در این سازمان برداشته شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد از معدود سازمان هایی است در کشور که کلیه وظایف و فرآیندهایش را مکانیزه و برای آنها نرم افزارهای لازم را طراحی کرده است که این نرم افزارها در بعضی بخش ها به بهره برداری رسیده و در بخش هایی نیز طراحی آنها تا حد قابل توجهی پیشرفت داشته است.

امیری افزود: برای اولین بار در تاریخ ثبتی کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام بابی در سیاستهای کلان راجع به سیاستهای ثبتی کشور باز کرده است که این نشان از اهمیت وظایف و ماموریتهای این سازمان مهم حاکمیتی دارد.