آرسنال صدرنشین شد/ همه نگاه ها به چلسی - من یونایتد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال دیشب در حالی که در "ریباک" میهمان بولتون بود با نتیجه 3 بریک مقابل این تیم به برتری رسید. کوین دیویس در دقیقه 14 این دیدار تیم بولتون را پیش انداخت اما امانوئل ابوئه (26)، نیکلاس بنتنر(27) و نه وس دنیلسون(87) برای آرسنال گلزنی کردند تا توپچی ها با کسب یک پیروزی شیرین خارج از خانه، صدرنشین رقابت های لیگ برتر شوند.

در دیگر دیدار مهم برگزار شده، تیم لیورپول در حالی که در آنفیلد میزبان استوک سیتی بود به نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل مقابل این تیم دست پیدا نکرد.

در سایر دیدارهای برگزارشده دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* وستهام 3 - نیوکاسل یک

* بلکبرن یک - فولهام صفر( آندرانیک تیموریان در این دیدار نیمکت نشین بود)

* ساندرلند 2 - میدلزبرو صفر

امشب در ادامه این رقابت ها، تیم های چلسی و منچستریونایتد در استمفوردبریج با یکدیگر دیدار می کنند. برنامه بازی های دیگر به این شرح است:



* وست بروم - آستون ویلا

* هال سیتی - اورتون

* منچسترسیتی - پورتسموث

* تاتنهام - ویگان اتلتیک

جدول رده بندی:

1- آرسنال 12 امتیاز

2- لیورپول 11 امتیاز

3- چلسی 10 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- وستهام 9 امتیاز

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18- استوک سیتی 4 امتیاز

19- نیوکاسل 4 امتیاز

20- تاتنهام یک امتیاز(یک بازی کمتر)