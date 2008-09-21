عنوان چهارمی قائم مقامی در رقابتهای شطرنج بین المللی فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر، در دور نهم و پایانی چهارمین دوره مسابقات بین المللی " پیچای کاپ " فیلیپین، استاد بزرگ احسان قائم مقامی روی میز یک با مهره سیاه برابر استاد بزرگ کشور چین " شایلونگ لی " با درجه بین المللی 2503 به نتیجه تساوی دست یافت و با کسب 5/6 امتیاز به همراه اساتید بزرگ چین و ازبکستان مشترکا به مقام دوم رسید .

بدین ترتیب قهرمان کشورمان در این رقابتها بدون شکست به کار خود پایان داد و با احتساب پوئن شکنی در مکان چهارم مسابقات قرار گرفت.

در این دوره از مسابقات 68 شرکت کننده متشکل از 18 استاد بزرگ، 13 استاد بین المللی ، 2 استاد فیده و 65 شطرنجباز دارای درجه بین المللی طی 9 روز به روش سوئیسی به رقابت پرداختند.