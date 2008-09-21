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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۵۶

عنوان چهارمی قائم مقامی در رقابتهای شطرنج بین المللی فیلیپین

عنوان چهارمی قائم مقامی در رقابتهای شطرنج بین المللی فیلیپین

استاد بزرگ احسان قائم مقامی رده چهارم چهارمین دور رقابتهای بین المللی " پیچای کاپ " فیلیپین را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دور نهم و پایانی چهارمین دوره مسابقات بین المللی " پیچای کاپ " فیلیپین، استاد بزرگ احسان قائم مقامی روی میز یک با مهره سیاه  برابر استاد بزرگ کشور چین " شایلونگ لی " با درجه بین المللی 2503 به نتیجه تساوی دست یافت و با کسب 5/6 امتیاز به همراه اساتید بزرگ چین و ازبکستان مشترکا به مقام دوم رسید .

بدین ترتیب قهرمان کشورمان در این رقابتها بدون شکست به کار خود پایان داد و با احتساب پوئن شکنی در مکان چهارم مسابقات قرار گرفت.

در این دوره از مسابقات 68 شرکت کننده متشکل از 18 استاد بزرگ، 13 استاد بین المللی ، 2 استاد فیده و 65 شطرنجباز دارای درجه بین المللی طی 9 روز به روش سوئیسی به رقابت پرداختند.

کد مطلب 753172

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