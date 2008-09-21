راهپیمایی کنگره ضداسلامی کلن لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه راست‌گرای "پرو کلن" برخلاف مخالفت مقامات محلی شهر کلن آلمان به عنوان چهارمین شهر پرجمعیت این کشور راهپیمایی‌ای را علیه ساخت مسجد کلن اعلام کرده بود و از گروههای ناسیونالیست سراسر اروپا دعوت کرده بود در راهپیمایی ضد اسلامی شرکت کنند تا مانع از اسلامی شدن آلمان و اروپا شوند.

سخنگوی پلیس اعلام کرد که این راهپیمایی لغو شده است. بسیاری از تظاهرات کنندگان از این اعلام پلیس مسرور شدند. این درحالی است که سخنگوی گروه "پرو کلن" اعلام کرد که آنها از لغو این تظاهرات شگفت‌زده شده‌اند.

پلیس آلمان اظهار داشت 40 هزار نفر علیه این راهپیمایی، تظاهرات کرده‌اند. درحالی که جاده ها و خیابانهایی که به مرکز شهر کلن منتهی می شود توسط تظاهرات کنندگان مسدود شده بود، قسمت اعظم این تظاهرات که به مخالفت با کنگره ضد اسلام کلن برگزار شده بود مسالمت‌آمیز بود.

در این تظاهرات برخی از گروهها فریاد می‌زدند ساخت معبد، کلیسا کنیسه و مسجد در این شهر هیچ مانعی ندارد.

برگزاری این کنگره اسلامی از سوی بسیاری از مقامات آلمانی، سازمانهای اسلامی و کشورهای جهان اسلام مورد انتقاد قرار گرفته بود.