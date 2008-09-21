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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

مایکل مولن:

مشاوران نظامی آمریکا ارتش پاکستان را آموزش می دهند

مشاوران نظامی آمریکا ارتش پاکستان را آموزش می دهند

به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گروهی از مشاوران نظامی آمریکا احتمالا به زودی عازم پاکستان می شوند تا ارتش این کشور را برای مقابله با آشوبها آموزش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پرس تراست آو ایندیا، " مایکل مولن" در بازگشت از سفر خود به پاکستان گفت:" آمریکا و پاکستان موانع باقیمانده را از بین برده اند و از این رو این تیم ظرف چند هفته آینده به اسلام آباد خواهد رفت."

واشنگتن به مدت چندین ماه از پاکستان خواسته تا تیم آموزشی این کشور ا بپذیرد، اما پاکستان مقاومت کرده و خواستار سلاحها و تجهیزات بیشتر شده است.

مولن به این مسئله اشاره کرد که دو طرف توافق کرده اند تا از سایت آموزشی در شمال اسلام آباد استفاده کنند. 

اعزام این گروه از مشاوران نظامی آمریکا به اسلام آباد در حالی صورت می گیرد که بر اثر انفجار تروریستی روز گذشته در نزدیکی پارلمان پاکستان در مقابل هتل ماریوت اسلام آباد دهها نفرکشته شدند.

کد مطلب 753185

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