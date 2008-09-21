انفجار ماریوت ؛ 11 سپتامبر پاکستانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لوموند روز یکشنبه نوشت: نیروهای امدادرسان امروز به دنبال اجساد دیگر انفجار روز گذشته یک کامیون بمب گذاری شده هستند که تاکنون جان 60 نفر را گرفته و بیش از 200 نفر دیگر را راهی بیمارستان ها کرده است.

این انفجار که به گفته این روزنامه توسط اعضای القاعده صورت گرفته، هتل لوکس "ماریوت" در پایتخت پاکستان را در چارچوب حملات تروریستی به ویرانه ای تبدیل کرده است.

تقریبا تمامی ماموران امنیتی که در اطراف هتل حضور داشتند، در این انفجار کشته شده اند. مقدار تخمینی مواد منفجره حدود یک تن ارزیابی می شود.

جامعه بین المللی نیز این اقدام را نفرت انگیز خوانده و حمایت خود را از آصف علی زرداری رئیس جمهوری جدید پاکستان اعلام کرده اند.

هیچ کس تاکنون مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته اما می توان از آن به عنوان "11 سپتامبر پاکستان" نام برد.

این انفجار در لحظه ای رخ داد که آمریکا حملات خود را علیه مناطق شمالی پاکستان و اعضای طالبان و القاعده افزایش داده بود.

کارشناسان غربی عقیده دارند که مناطق شمال غربی پاکستان به جبهه جدید جنگ علیه تروریسم تبدیل شده است. روزنامه نیویورک تایمز در پنجشنبه گذشته از موافقت سری جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای انجام عملیات ویژه در این مناطق خبر داد.

این حملات بدون اجازه قبلی دولت پاکستان صورت می گیرد.

تحت فشار آمریکایی ها، ارتش پاکستان در ماه آگوست عملیات گسترده ای را در منطقه قبیله نشین باجور انجام داد که به کشته شدن حدود 800 نفر منجر شد.

پاکستان که تنها کشور هسته ای جهان اسلام به شمار می رود، هزینه سنگینی در قبال این حملات علیه تروریسم پرداخته و حدود یکهزار نفر از سربازان خود را نیز در این درگیری ها از دست داده است.